Blaž Tomažin Bolcar predsednik, prof. dr. Aleksandra Pisnik podpredsednica Oglaševalskega razsodišča

Piše: C. R.
Člani Oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici so med seboj izvolili predsednika in podpredsednico za mandat 1. december 2025 – 30. november 2028.
Oglaševalsko razsodišče bo v tem mandatu vodil Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Bolcar, mesto podpredsednice pa bo zasedla prof. dr. Aleksandra Pisnik z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.
Člani razsodišča so:
Uroš Goričan, kreativni strateg v agenciji Dobre zgodbe
Cene Grčar, odvetnik družbe Pro Plus
Andraž Zorko, direktor in partner v agenciji Valicon
Tomaž Žontar, vodja razvoja storitev in inovacij pri Europlakatu
prof. dr. Aleksandra Pisnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Bolcar
doc. dr. Urška Tuškej Lovšin, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani