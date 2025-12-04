Blaž Tomažin Bolcar predsednik, prof. dr. Aleksandra Pisnik podpredsednica Oglaševalskega razsodišča

Piše: C. R.

Člani Oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici so med seboj izvolili predsednika in podpredsednico za mandat 1. december 2025 – 30. november 2028.

Oglaševalsko razsodišče bo v tem mandatu vodil Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Bolcar, mesto podpredsednice pa bo zasedla prof. dr. Aleksandra Pisnik z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Člani razsodišča so: