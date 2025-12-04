e-Demokracija
Blaž Tomažin Bolcar predsednik, prof. dr. Aleksandra Pisnik podpredsednica Oglaševalskega razsodišča

Aleksandra Pisnik (Foto: SOZ)

Piše: C. R.

Člani Oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici so med seboj izvolili predsednika in podpredsednico za mandat 1. december 2025 – 30. november 2028.

Oglaševalsko razsodišče bo v tem mandatu vodil Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Bolcar, mesto podpredsednice pa bo zasedla prof. dr. Aleksandra Pisnik z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Člani razsodišča so:

  • Uroš Goričan, kreativni strateg v agenciji Dobre zgodbe

  • Cene Grčar, odvetnik družbe Pro Plus

  • Andraž Zorko, direktor in partner v agenciji Valicon

  • Tomaž Žontar, vodja razvoja storitev in inovacij pri Europlakatu

  • prof. dr. Aleksandra Pisnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru

  • Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik in direktor Odvetniške pisarne Bolcar

  • doc. dr. Urška Tuškej Lovšin, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

