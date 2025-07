Uefa ne pozna šale: takole so kaznovali črnogorski klub

Piše: C. R.

Pri Uefi so pod drobnogled vzeli tekmo kvalifikacij konferenčne lige med armenskim Alaškertom in Arsenal Tivatom. Po neodločenem izidu 1:1 v Armeniji so Črnogorci doma izgubili kar z 1:6. Podrobnosti o prekrških pri Uefi niso navedli.

Kljub temu je možno s prstom pokazati na glavne vpletene v aferi. Športni direktor kluba Ranko Krgović in nogometaš Nikola Čelebić dosmrtno ne smeta delovati v nogometu, še trije nogometaši, kapetan Ćetko Manojlović, Radule Živković in Dušan Puletić, so prejeli 10-letni suspenz.

Uefa je prav tako napovedala, da bo Mednarodno nogometno zvezo Fifo pozvala, naj povzame ukrepe in kazni razširi na vse celine.

Podrobneje so se o preiskavi razpisali poljski mediji. Tam pišejo, da so stavnice, čeprav je bil izid v 35. minuti tekme še 0:0, nato prejele za 250.000 evrov stav, da se bo polčas končal z dvema goloma razlike. Armenci so zadeli v 40. minuti in sodnikovem podaljšku.

Večletni suspenzi so bili v povezavi s to tekmo izrečeni tudi trem predstavnikom srbskega Radničkega iz Obrenovca.

Tudi v drugem delu so bili vplačani sumljivi zneski na pet golov razlike.

Arsenal Tivat bo ob tem moral plačati še 500.000 evrov kazni.