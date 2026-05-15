Razburljiva tekma vse do zadnjega trenutka

Piše: Maša Eržen

V nedeljo zgodaj popoldne je v Hali Tivoli potekal obračun 9. kola play-out dela ABA League med ekipo KK Perspektiva Ilirija in gostujočim SC Derbyjem iz Podgorice. Že pred tekmo je bilo jasno, da gre za zelo pomemben in izenačen dvoboj, saj sta si ekipi po kakovosti in formi precej blizu. Tako domači kot gostujoči trener, Stipe Modrić na strani Perspektive Ilirije in Petar Mijović pri SC Derbyju, sta v napovedih poudarila, da gre za težko pričakovan in taktično zahteven obračun. Dodaten naboj je dala tudi zadnja medsebojna tekma, ki jo je dobila ekipa iz Podgorice, zato so bili Ljubljančani še posebej motivirani, da zmago tokrat zadržijo doma.

Ilirija je tekmo odprla v postavi Green, Kureš, Marjanović, Murić, Tomažič. Gostje so že od začetka pokazali, da prihajajo razpoloženi za met od daleč. SC Derby je zadel kar šest trojk v uvodni četrtini in s tem hitro prevzel pobudo. Domači so imeli nekaj težav z branjenjem zunanjega meta in prva četrtina se je končala z vodstvom gostov 16:21.

V drugi četrtini je Ilirija dvignila raven igre. Domači so začeli igrati bolj disciplinirano v napadu, našli so več kakovostnih zaključkov pod košem in izboljšali realizacijo metov za dve točki. Tempo je bil bolj izenačen, nobena ekipa si ni uspela priigrati večje prednosti. Ob polčasu je bil rezultat popolnoma poravnan – 37:37.

Tretja četrtina je prinesla nadaljevanje izenačene igre. Ekipi sta si izmenjavali koše, obramba pa je na obeh straneh delovala nekoliko trše. Ilirija je v zaključku četrtine pokazala več zbranosti in si priigrala minimalno prednost 52:51. V dvorani je bilo čutiti, da se tekma preliva v dramatičen zaključek, saj sta bili ekipi povsem enakovredni in željni zmage.

Zadnja četrtina je bila izjemno napeta. Vodstvo se je ves čas menjavalo, nobena ekipa pa si ni uspela ustvariti varne razlike. Ilirija je v določenem trenutku pobegnila za nekaj točk, a so gostje odgovorili z natančnimi meti za tri točke, kjer je izstopal predvsem Rebec, in hitro ujeli priključek.

V zadnjih minutah je bil rezultat 74:75 v korist SC Derbyja. Perspektiva Ilirija je imela zadnji napad za zmago, a zaključek ni šel po načrtih in zmaga je zopet pripadala ekipi iz Podgorice.

Pri Iliriji je bil najbolj razpoložen Boban Marjanović, ki je dosegel 17 točk, tik za njim pa je bil Tim Tomažič z 15 točkami, ki je prav tako pomembno prispeval v napadu.

Za Ljubljančane je to boleč poraz, predvsem zaradi tesnega razpleta in občutka, da je bila zmaga tako blizu. Kljub temu ekipa ostaja osredotočena na naslednji in hkrati zadnji izziv sezone v ABA ligi. Prihodnji vikend jih čaka gostovanje v Beogradu proti FMP-ju.

