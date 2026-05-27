Ormož pripravljen: cilj 2. etape Dirke po Sloveniji bo 18. junija na Kerenčičevem trgu v Ormožu

Piše: U. M.

Na današnji tiskovni konferenci so predstavniki občine, organizatorji Dirke po Sloveniji in lokalni deležniki predstavili podrobnosti težko pričakovane 2. etape Dirke po Sloveniji, ki bo 18. junija v srce Prlekije pripeljala svetovno kolesarsko elito.

Župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak je v uvodnem nagovoru poudaril ponos in zadovoljstvo, da bo Ormož tudi letos eno osrednjih prizorišč največje slovenske kolesarske prireditve: »Z organizatorji Dirke po Sloveniji že vrsto let odlično sodelujemo in tudi letos lahko napovemo vrhunski športni dogodek. Ormož bo 18. junija gostil cilj 2. etape, pri čemer nas posebej veseli, da je v traso vključena Dravska kolesarska pot ter da bo dirka potekala skozi velik del naše občine in Destinacije Jeruzalem Slovenija. To predstavlja izjemno promocijo naših krajev. Vse občanke in občane ter obiskovalce vabimo, da se nam pridružijo ob progi in na ciljnem prizorišču na Kerenčičevem trgu. Ob sodelovanju številnih društev, šol in ustanov bo v Ormožu znova poskrbljeno za pravi športni spektakel. Dodatno motivacijo nam daje tudi lanskoletni naziv Naj gostitelj, ki odraža izjemno povezanost in sodelovanje naše skupnosti. Dirka ima za Ormož velik pomen tako s športnega kot promocijskega vidika.«

Zbrane so nagovorili tudi organizacijski direktor dirke Bogdan Fink, vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož Valerija Kolenko ter podžupan Občine Ormož Zlatan Fafulić. Predstavili so organizacijske priprave, pomen dogodka za lokalno okolje ter načrte za sprejem tekmovalcev in številnih obiskovalcev.

Bogdan Fink se je občini Ormož zahvalil za dolgoletno podporo in uspešno sodelovanje: »Letošnji zaključni del etape je nekoliko spremenjen, vendar so v traso vključene vse občine, povezane v projekt Drava Bike. V središču Ormoža se ponovno obeta atraktiven sprint večje skupine kolesarjev. Ormož je vedno odličen gostitelj in veseli nas, da se dirka vrača sem.«

Pomen dogodka za Destinacijo Jeruzalem Slovenija je izpostavila tudi Valerija Kolenko: »Dan dirke v našo destinacijo prinaša izjemno pozitivno energijo in predstavlja veliko priložnost za razvoj turizma. Kolesarski turizem v zadnjih letih močno raste, Občina Ormož pa postaja ena pomembnejših kolesarskih destinacij vzhodne Slovenije. Gostovanje cilja etape občini in destinaciji prinaša veliko medijsko prepoznavnost ter izjemno promocijo prek televizijskih prenosov in drugih medijev. Tudi letos pripravljamo bogat spremljevalni program na Kerenčičevem trgu in v ormoškem gradu, ki bo ena osrednjih promocijskih točk. Iz grajskega dvorišča bodo obiskovalce pozdravili folklorni plesalci, z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji pa bodo grajske dame mahale več kot desetim milijonom gledalcev po svetu.«

Podžupan Zlatan Fafulić je ob zaključku znova povabil občanke in občane k sodelovanju pri organizaciji dogodka: »Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki sodelujejo pri organizaciji dirke. Gasilcem, društvom, prostovoljcem, javnim ustanovam in posameznikom. Brez njihove predanosti tako velikega dogodka ne bi mogli izpeljati. Skupaj bomo še enkrat dokazali, da je Ormož najboljši gostitelj.«

Trasa 2. etape: Radlje ob Dravi – Ormož

Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 kilometra. Etapa se bo prvič v zgodovini začela v Radljah ob Dravi, nato pa bo kolesarje vodila skozi Podvelko, Lovrenc na Pohorju, Selnico ob Dravi, Ruše, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdino, Ptuj, Markovce, Cirkulane, Gorišnico, Zavrč in Središče ob Dravi, cilj pa bo že tretjič gostil Ormož.

V uvodnem delu trase bodo priložnosti za pobege, ravninski srednji del pa bo pripravil teren za odločilni vzpon na Jeruzalem. Zaradi razgibane zaključnice organizatorji pričakujejo sprint večje skupine kolesarjev v središču Ormoža.

Ormož bo 18. junija v znamenju kolesarskega spektakla

Na dan etape Ormož pričakuje številne obiskovalce in navijače iz Slovenije ter tujine. Lokalna skupnost se na dogodek intenzivno pripravlja z navijaškimi točkami, dekoracijami ter sodelovanjem društev, šol in drugih organizacij. S pomočjo Slovenske turistične organizacije, Eurosporta in Televizije Slovenija bo podoba Ormoža dosegla več kot 120 držav po svetu. Predstavniki občine in turizma poudarjajo, da gre za izjemno promocijsko priložnost za Ormož in širšo regijo, ki se bo svetu predstavila s svojo naravno lepoto, bogato kulturno dediščino in gostoljubnostjo.

Organizatorji in Občina Ormož vabimo vse ljubitelje športa, domačine ter obiskovalce od blizu in daleč, da se 18. junija pridružite dogajanju na Kerenčičevem trgu in ob trasi 2. etape Dirke po Sloveniji.