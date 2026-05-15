Kratek povzetek četrtfinalnih dvobojev: KK Perspektiva Ilirija : ECE Triglav Kranj

Piše: Maša Eržen

V začetku meseca maja se je v sklopu domače Lige OTP banke začel odvijati play off. Perspektiva Ilirija je za svojega nasprotnika dobila košarkaše ekipe ECE Triglav iz Kranja, s katerimi se je pričakoval napet, vendar pozitiven izid v prid Ljubljančanov. Medsebojno se je igralo na dve zmagi in prva tekma se je odvila 8. maja, v Hali Tivoli.

Kot sta trenerja Stipe Modrić in Daniel Radosavljević povedala v svojih izjavah pred začetkom obračunov, sta pričakovala agresivno igro in napet razplet. Oba sta dobro motivirala in pripravila ekipi na spopad. Motivacija je bila na strani Kranjčanov morda za odtenek večja, saj so s kakšnim presenečenjem želeli zamajati tla Ljubljančanom in poiskati možnost za preboj do polfinala. Ljubljančani so morali ubraniti vlogo favorita in kljub velikim pritiskom s tribun ohraniti mirno glavo ter natančno roko.

Ob 18.00 uri se je v petek pretekli teden v Hali Tivoli začel četrtfinalni obračun med kluboma Perspektiva Ilirija in ECE Triglav Kranj. Trenerja sta začela tekmo s prvima peterkama Green, Kureš, Marjanović, Murić, Tomažič in Čabrilo, Kralj, Muratović, Orel, Šikanić in tako tudi napet boj za polfinalno vstopnico. Prvo četrtino so prepričljivo dobili domačini in to s 24 : 19. Žoga je krožila, bili so natančni pri svojem metu in si kolektivno pridobili zasluženo prednost. V drugi četrtini so se gostje že malo bolj približali, in sicer na rezultat 46 : 41 ter v slačilnico odšli še bolj željni zmage proti Ljubljanskim favoritom, ki se je počasi zdela popolnoma dosegljiva. Drug polčas so tako varovanci Modrića kot tudi Radosavljevića otvorili močno, si vodstvo celo izmenjevali in tretjo četrtino zaključili skoraj povsem izenačeno, z rezultatom 64 : 63. Kranjčani so se nevarno približevali in tudi prevzeli tempo igre, ta pa se je Ilirijanom nekoliko porušil. Pomanjkanje natančnosti in skupinske igre jih je tako pripeljalo do poraza na prvi tekmi, in sicer z 84 : 85. Gostje so se veselili težko pričakovane zmage in s presenečenjem v Tivoliju poskrbeli za napeto vzdušje pred drugo medsebojno tekmo.

Po strateški analizi in dobri pripravi obeh ekip, je tri dni kasneje sledil naslednji obračun. Tekma se je odvila v Kranju, v dvorani Planina. Atmosfera je bila vrhunska, domačini so imeli polne tribune in bili s svojo glasno podporo še bolj prepričani, da lahko premagajo ter izločijo Perspektivo Ilirijo. Prva četrtina je bila kar precej enakovredna, ni bilo posebnih odstopanj. Po desetih minutah sta bili obe ekipi dokaj zadovoljni s svojo predstavo in tudi dokaj izenačeni, z rezultatom 19 : 20. Z začetkom druge četrtine pa so gostje dali v močnejšo prestavo in ubranili naziv favoritov. Ob koncu polčasa so namreč krepko nadigrali domačine, z rezultatom 30 : 49. Poraz se je Ljubljančanom zdel nesprejemljiv in to so na parketu tudi pokazali. V tretji četrtini so gostje le še držali posest in prednost zadrževali ter po desetih minutah vodili z 55 : 71. Četrta četrtina je bila precej podobna zadnjima dvema, le da so ob jasnem razpletu v zadnjih parih minutah dobili priložnost tudi mlajši igralci in tako srečanje zaključili z rezultatom 70 : 86. Po prepričljivi zmagi gostov je bilo tako ekipi Triglava kot ekipi Ilirije jasno, da bo o uvrstitvi v polfinale odločala tretja medsebojna tekma.

13. maja, torej dva dni kasneje, pa se je odvilo zadnje srečanje teh dveh ekip, ki nas je jasno privedlo do zmagovalca tega četrtfinalnega dvoboja. Uvod v tekmo je bil naravnost odličen za varovance trenerja Modrića, saj so domačini takoj povedli s kar 10 : 0 in klopi Triglava vzbudili malo skrbi. Po koncu prvih desetih minut so si domačini lahko mirno oddahnili in odpočili, z rezultatom 20 : 9. Ljubljančani so tudi drugo četrtino otvorili in zaključili zelo dobro. Nasprotniku praktično niso dali možnosti za izenačenje in ob polčasu v slačilnico odšli z vodstvom 44 : 30. Ob dobrih napotkih in motivaciji med premorom, pa so v tretjo četrtino gostje vstopili polni energije in pripravljeni, da se borijo do konca. Skozi teh deset minut so Kranjčani uspeli zmanjšati razliko in prenesti več pritiska na Ilirijane ter četrtino zaključili z rezultatom 58 : 48. Začelo se je zadnjih deset minut v Hali Tivoli in ob tem tudi močno navijanje ter spodbujanje igralcev Triglava, naj še ne obupajo. In tudi niso. Nevarno so se približali košarkarjem Ilirije, tudi na točko razlike in poskrbeli za pravi spektakel. Natančnost in sreča sta bili na koncu na strani Ljubljančanov, katere je rezultat 72 : 65 privedel do pomembne zmage in polfinala domače lige.

Ekipi sta si bili blizu, in to morda celo bolj, kot so nekateri pričakovali. Kljub vsemu je celotna ekipa Perspektive Ilirije pokazala, zakaj so bili favoriti in to z dejanji na parketu tudi upravičili. Kot je po prvi tekmi izjavil glavni trener Stipe Modrić, je bila prva medsebojna tekma za njegove varovance le slab dan in ne odraz njihove kvalitete. Zdaj jih čaka nov izziv, in sicer polfinalni obračuni z Novo meščani. Ekipo Krke Ljubljančani letos še niso uspeli premagati, vendar to ne pomeni, da jim bodo naslednji dve zmagi podarili. Prvič igrajo v Novem mestu, drugič pa v domači Hali Tivoli, kjer bodo potrebovali tudi vašo podporo s tribun.

Skupaj podprimo naše fante v polfinalu in jim pomagajmo do novih uspehov.

Vsaka zmaga šteje. Gremo Perspektiva Ilirija!