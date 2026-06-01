Zaključek in povzetek košarkarske sezone Perspektive Ilirije 2025/26

Piše: C. R.

Z mesecem majem se je uradno zaključila sezona za košarkarje Perspektive Ilirije. Zadnjo tekmo so odigrali v Novem mestu, kjer jih je ekipa Krke izločila na odločilni tekmi polfinala. Zmagovalec srečanja je napredoval v finale domačega prvenstva, za naše fante pa je ta tekma pomenila konec sezone.

Fantje zdaj z dvignjenimi glavami odhajajo na težko prislužene oddihe in počitnice, ki jim bodo po tako pestri in naporni sezoni še kako koristili. Kot sta v svojih izjavah poudarila predsednik kluba Marin Ribać in kapetan ekipe Edo Murić, je celotna ekipa zadovoljna z letošnjimi predstavami, obenem pa že pogleduje proti ciljem prihodnje sezone.

Predsednik kluba Marin Ribać po koncu sezone 2025/26: »Z letošnjo sezono smo zelo zadovoljni, saj smo si zagotovili obstanek v ABA ligi, in celo več kot to — na lestvici so za nami ostale kar štiri ekipe. Kljub temu da smo po razpoložljivosti finančnih sredstev verjetno med zadnjimi, če ne celo zadnji v ligi, smo dokazali, da lahko z borbenostjo, ekipnim duhom in pravim pristopom konkuriramo tudi najboljšim ekipam regionalnega tekmovanja.

Uspešni smo bili tudi na domačem prvenstvu, kjer smo se uvrstili v polfinale Lige OTP banka. Verjamem, da bi z nekoliko več športne sreče in zbranosti letos lahko naredili še korak dlje ter se v finalu pomerili s Cedevito Olimpijo. Prav želja po boju za najvišja mesta v domačem prvenstvu bo zagotovo eden glavnih ciljev v prihodnji sezoni.

Pomemben del našega poslanstva ostaja razvoj mladih igralcev in omogočanje dobre odskočne deske za višjo raven košarke. Letos smo še posebej ponosni, da je to uspelo trem mladim igralcem — Robertu Jurkoviću, Marku Padjenu in Tristanu Vukotiću. Vsi trije bodo prihodnjo sezono nastopali v univerzitetni ligi NCAA, kjer jih čakajo odlični pogoji za osebni in športni razvoj ter tudi večja finančna stabilnost, kar je navsezadnje cilj vsakega športnika.

Posebna zahvala gre našemu generalnemu sponzorju Perspektivi, iskrena hvala pa tudi vsem ostalim sponzorjem, donatorjem ter Mestni občini Ljubljana, ki nas podpira pri uresničevanju našega poslanstva — razvoja mladih talentov in ustvarjanja kakovostnega športnega okolja.«

Aktualni kapetan Edo Murić po koncu sezone 2025/26 : »Sezona je bila po mojem mnenju uspešna, saj smo izpolnili vse zastavljene cilje, predvsem v ABA ligi, kjer smo skozi celotno sezono pokazali veliko karakterja in naredili pomemben korak naprej. V Ligi OTP banka smo si sicer želeli še nekaj več in upali, da nam uspe priti v finale državnega prvenstva, vendar tega cilja žal nismo dosegli.

Kljub temu smo lahko zadovoljni z opravljenim delom. Eden izmed pomembnejših vidikov letošnje sezone je bil tudi razvoj mladih igralcev, ki so dobili veliko priložnosti za dokazovanje in napredek. Večina jih je izkazano zaupanje zelo dobro izkoristila, kar je zagotovo odlična popotnica za prihodnost.

Ponosen sem na ekipo, na odnos, energijo in način, kako smo se skozi sezono spopadali z izzivi. Verjamem, da lahko že v naslednji sezoni naredimo korak dlje in dosežemo še višje cilje. Naša zgodba se nadaljuje, obenem pa upam, da bomo iz tekme v tekmo v dvorano privabili še več navijačev, saj si fantje s svojim delom, odnosom in borbenostjo to zagotovo zaslužijo.«

Skupaj preletimo najpomembnejše dosežke Perspektive Ilirije v sezoni 2025/26 in se spomnimo, zakaj klub upravičeno velja za eno pomembnejših imen ljubljanske in slovenske košarke.

Tako kot številni klubi na Balkanu so tudi Ljubljančani že dolgo sanjali o preboju iz ABA 2 lige v prvo ABA ligo. V dodatnih kvalifikacijah ob koncu sezone 2024/25 so varovanci Stipeta Modrića premagali hrvaško Cibono in tako uresničili dolgo pričakovani cilj. V letošnjo sezono so vstopili kot nov in svež člen jadranske lige.

Navdušenje ob uvrstitvi je bilo nepopisno, vendar je kmalu sledilo tudi zavedanje, da bo treba stopiti na raven najmočnejših ekip ter dokazati, da si zaslužijo mesto med največjimi košarkarskimi imeni v regiji. Pomembno razliko so pred začetkom sezone predstavljale tudi igralske okrepitve. V ospredju so bili kapetan Edo Murić, ameriški organizator igre Wendell Green ter mladi slovenski reprezentanti Robert Jurković, Mark Padjen in Tim Tomažič. Skupaj z mladinskim podmladkom in že poznanimi obrazi iz preteklih sezon so se Ilirijani samozavestno podali novim izzivom naproti, njihov glavni cilj pa je bil jasen — obstanek v ABA ligi.

Premierna tekma ABA lige za naše košarkarje se je v Tivoliju odvila 12. oktobra, ko so se pomerili z ekipo Zadra. Pritisk je bil velik, želja po dobrem začetku sezone pa še večja. Ilirijani so tisti dan vpisali prvo zmago v ABA ligi in s tem tudi prvo, izjemno pomembno zmago v sezoni. Sledili sta dve gostujoči tekmi, na katerih so Ljubljančani proti favoriziranima Crveni zvezdi in Megi žal izgubili. Nekaj dni kasneje so fantje na domačem parketu gostili srbski Spartak, ki so ga presenetili in proti njemu vpisali novo zmago. Do konca koledarskega leta se jim rezultatsko ni izšlo po načrtih, saj so nanizali pet zaporednih porazov proti črnogorski Budućnosti, bošnjaški Bosni, ljubljanski Cedeviti Olimpiji, ponovno Budućnosti ter hrvaškemu Zadru.

Zgodba se je nekoliko spremenila, ko se je v prvi polovici decembra ekipi pridružil srbski zvezdnik Boban Marjanović. Center, visok 2,24 metra, je Ljubljančanom zagotovo prinesel dobro energijo, na tribunah pa vzbudil še več zanimanja tako zase kot za klub. Nova okrepitev je razširila rotacijo ekipe, igra na parketu pa se je temu hitro prilagodila.

Mesec kasneje se je ekipi pridružil še devetindvajsetletni Peter Popović, ki je s svojo čvrsto obrambo in natančnim metom na položaju branilca oziroma organizatorja igre predstavljal veliko pridobitev. Oba nova člana Perspektive Ilirije sta se ekipi pridružila v pravem trenutku, saj so morali v play-off delu jadranske lige prikazati boljšo igro kot v rednem delu in si na vsak način zagotoviti obstanek.

Do konca rednega dela so si varovanci Stipeta Modrića priigrali še tri zmage. Uvrstili so se v spodnji del lestvice lige in se do konca sezone borili za obstanek. Vsaka tekma je bila izjemno pomembna, saj je bilo več ekip rezultatsko povsem izenačenih. Obračuni so bili napeti vse do konca in dolgo ni bilo jasno, kdo bo obstal in kdo izpadel.

Za Perspektivo Ilirijo je bila ključna tekma 25. aprila, ko so se v gosteh pomerili s srbsko ekipo FMP. Z borbenostjo in agresivno igro so prišli do zmage ter si zagotovili obstanek v ligi in zgodovinski uspeh za klub. Ko je bila ta naloga izpolnjena, je fokus ostal le še na domačem prvenstvu. V Ligi OTP banka so po koncu rednega dela zasedli drugo mesto na lestvici, tik za novomeško Krko. Jasno je bilo, da bo pot do želenega finala še dolga in vse prej kot lahka.

Prvi izziv je predstavljal četrtfinalni obračun proti ekipi Triglava. Igralo se je na dve zmagi in jasno je bilo, da za Ilirijane ne pride v poštev nič drugega kot napredovanje. Kranjčani so Ljubljančane v Tivoliju presenetili, dobili prvo tekmo in v domačo ekipo vnesli precej nervoze. Na naslednjih dveh tekmah pa so igralci Perspektive Ilirije pokazali, kdo je favorit, ter svojo kakovost potrdili tako v gosteh kot tudi na odločilni domači tekmi.

Nato je sledilo težko pričakovano polfinale proti Krki. Ta niz tekem je za Ljubljančane predstavljal velik izziv, saj v sezoni 2025/26 proti Novomeščanom še niso uspeli zabeležiti zmage. To so želeli spremeniti, cilj pa je bil jasen.

Prvo tekmo so odigrali v Novem mestu in domov odšli s porazom. Motivacija pred naslednjo tekmo v Tivoliju je še dodatno narasla in fantje so nekaj dni kasneje na domačem parketu prikazali povsem drugačen obraz ter prišli do prve zmage proti Krki, hkrati pa tudi do prve polfinalne zmage.

Jasno je bilo, da bo o finalistu odločala tretja tekma v Novem mestu. Obe ekipi sta v obračun vstopili samozavestno, Ilirijani pa so v prvem polčasu pokazali celo več želje in boljšo igro. V drugem delu srečanja so se razmere obrnile in z nekaj športne smole je zmaga ostala v Novem mestu. Poraz je bil boleč, priokus pa grenak, saj so sezono zaključili s sklonjenimi glavami.

Kljub vsemu smo lahko izjemno ponosni na naše fante, ki se niso predali niti v rezultatsko težkih trenutkih. Poškodbe, prihodi in odhodi igralcev ter grajenje medsebojnih odnosov so močno zaznamovali tempo in dinamiko ekipe skozi sezono. Videlo se je, da so bili postavljeni dobri temelji in jasni načrti tudi s strani strokovnega štaba. Glavni trener, pomočniki trenerja, fizioterapevti, kondicijski trener in ostalo osebje, ki je skrbelo za nemoteno delovanje kluba, so pokazali odgovornost, pripadnost in odločnost, da klub popeljejo do najvišjih ciljev.

Ob zaključku sezone so se skupaj veselili letošnjih dosežkov še na zadnjem druženju ob koncu meseca, nekateri pa so si ob tem tudi pomahali v slovo. Kot že omenjeno, nekateri igralci odhajajo v univerzitetno ligo, drugi v močne evropske lige, nekateri pa ostajajo v Ljubljani.

Eno dejstvo pa ostaja jasno — v naslednjo sezono želi ekipa vstopiti še močnejša, bolj odločna in pripravljena na nove izzive. Poleti bo znano, kakšna bo zasedba ekipe za sezono 2026/27, do takrat pa fantom želimo uspešno rehabilitacijo, prijeten počitek in dobro pripravo na novo sezono.