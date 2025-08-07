Slovenski nogomet piše zgodovino: Šeško tik pred prestopom v Manchester United

Piše: C. R.

Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je še korak bližje uradni potrditvi prestopa k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu. Kot poroča The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov.

Kot je poročal znani italijanski novinar Fabrizio Romano, se je 22-letni Šeško z rdečimi vragi dogovoril za pogodbo do leta 2030. Kot zanimivost velja dodati, da je Šeško leta 2023 pred 24 milijonov evrov vrednim prestopom iz Salzburga v Leipzig zavrnil prestop k rdečim iz Manchestra.

Tokrat pa se je slovenski napadalec odločil za klub z Old Trafforda, čeprav je Unitedov tekmec iz elitne angleške lige Newcastle ponudil 82,5 milijona evrov in 2,5 milijona dodatkov ter je Leipzig ponudbo tudi sprejel, a je Šeško zavrnil črno-bele.

Zaradi tega so se znova sestali predstavniki nemškega kluba in Manchester Uniteda, ki so po zadnjih informacijah našli skupni jezik, uradno pa bo igralec pogodbo z Unitedom podpisal predvidoma v petek.

Šeško, ki bo z omenjenim zneskom bistveno popravil rekordno znamko, kar zadeva prestope slovenskih nogometašev, je v prejšnji sezoni dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.

United je v želji po boljši sezoni od prejšnje v prenovo ekipe poleti namenil kar nekaj sredstev, med drugim je Bryana Mbeuma iz Brentforda pripeljal za 75 milijonov in Matheusa Cunho iz Wolverhamptona za 74,2 milijona evrov. Tudi onadva sta napadalno usmerjena nogometaša.

Šeško, ki je leta 2019 iz mladinske ekipe Domžal za 2,5 milijona evrov prestopil v Avstrijo k Salzburgu, se je pri severnih sosedih hitro začel uveljavljati v dresu “podružnične” Salzburgove ekipe Liefering, pozneje pa tudi v prvi ekipi Salzburga.

Količina zadetkov in način Šeškove igre sta takrat mnoge spomnila na norveškega strelskega asa Erlinga Haalanda, ta podobnost pa je Slovencu prinesla veliko zanimanja velikih evropskih klubov.

Odločil pa se je za odhod v Leipzig, kjer je bil ves čas pod budnim očesom bodočih delodajalcev in tudi njegovih tekmecev iz angleške lige. Ob Newcastlu se je za Šeška resno zanimal Arsenal, ki pa se je na koncu odločil vložiti 65,8 milijona evrov v 27-letnega Šveda iz Sportinga Lizbone Viktorja Gyökeresa.