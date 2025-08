Nogometni svet žaluje – odšel je velikan!

Piše: C. R.

Nekdanji portugalski nogometni reprezentant Jorge Costa je danes umrl v 54 letu starosti po srčnem zastoju, so sporočili iz kluba Porto. Pri Portu so se poklonili “ključni osebnosti v zgodovini kluba”, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Legendarni kapetan FC Porta in trenutni direktor nogometa v klubu je umrl po srčnem zastoju,” je klub sporočil v izjavi.

Nekdanji reprezentant, ki je bil rojen leta 1971 v Portu, se je danes zjutraj zgrudil v vadbenem centru Porta. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je kmalu po prihodu umrl, poročajo lokalni mediji.

Jorge Costa je večino svoje kariere preživel v Portu, klubu, s katerim je leta 2004 osvojil ligo prvakov in bil osemkrat okronan za portugalskega prvaka, več sezon pa je bil tudi kapetan.

Za reprezentanco je odigral 50 tekem in sodi v zlato generacijo zmagovalcev svetovnega prvenstva do 20 let leta 1991, ko je bil del ekipe, v kateri je igral tudi Luis Figo.

“To je šok,” je na družbenem omrežju X zapisal portugalski premier Luis Montenegro in Costo označil za “zgled predanosti in zavzetosti”.

Poklon sta mu izkazala tudi druga dva portugalska nogometna velikana, Benfica Lizbona in Sporting.

“Portugalski nogomet je revnejši,” so objavili pri Benfici. Costo so označili za “ključno osebnost nogometa na Portugalskem in nacionalnega športa, najprej kot igralca, nato kot trenerja in v zadnjem času kot menedžerja”.