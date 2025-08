Nogometaši Olimpije v Stožicah doživeli katastrofo, ki je ne bodo zlepa pozabili

Piše: C. R.

O nogometnih tekmah na državni ravni poročamo zelo redko, vendar si velja zapomniti to, kar se je zgodilo včeraj ljubljanski Olimpiji. Kjer se mnogi držijo za glavo.

Nogometaši Olimpije so namreč v tretjem krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju kar z 0:5 (0:2). Kar pomeni, da sami niso dali niti enega zadetka, gostje pa so jim kar petkrat zatresli mrežo!

* Stadion Stožice, sodniki: Borošak, Gabrovec, Benc.

* Strelci: 0:1 Kvesić (23.), 0:2 Kovačević (45.), 0:3 Kovačević (54.), 0:4 Josifov (64.), 0:5 Šturm (71.).

* Olimpija: Dajčar, Diga, Jelenković, Muhamedbegović, Blanco, Doffo, Celhaka (od 46. Agba), Pinto (od 61. Thalisson), Brest (od 61. Motika), Aćimović (od 36. Kojić), Durdov (od 61. Tamm).

* Celje: Leban, Karničnik, Bejger, Tutyškinas (od 67. Vodeb), Nieto, Zabukovnik (od 75. Daniel), Kvesić (od 67. Avdyli), Jevšenak (od 46. Kotnik), Šturm, Josifov, Kovačević (od 75. Chidi).

* Rumena kartona: Brest; Tutyškinas.

* Rdeči karton: /.

V Stožicah sta se srečali ekipi, ki sta edini od slovenskih še ostali v evropskih tekmovanjih oziroma v konferenčni ligi. A če so bili v Celju doslej kljub izpadu iz evropske lige zadovoljni s prikazanim, pa je drugače v ljubljanskem taboru. Kritike igre so bile ostre, dvoboj z odličnim Celjem pa jih je še nabrusil.

Ekipa Jorgeja Simaa, ta je vse menjave opravil že do 61. minute, je proti Celju, kjer na klopi zaradi kazni še vedno ni bilo Alberta Riere, delovala nebogljeno. Poraz, sicer prvi letos v domači ligi, je bil tako neizbežen. Na drugi strani je Celje še tretjič slavilo in je še edino stoodstotno.

Celjani so v Stožicah hitro zadeli, v peti minuti je po sicer lepi akciji Matevža Dajčarja ugnal Franko Kovačević, a zadetek ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja. Nekaj minut pozneje je tudi Olimpija prišla do svoje prve priložnosti, a jo je zapravil Ahmet Muhamedbegović.

Danijel Šturm je bil naslednji, ki je kar nevarno meril, v 20. minuti je njegov nizek strel Dajčar ustavil, minuto pozneje pa je slednji imel tudi nekaj sreče, saj je Kovačević malce premalo natančno meril s 15 metrov. Zato pa je Dajčar moral po žogo v mrežo v 23. minuti, ko je po podaji Juanja Nieta z desne strani Mario Kvesić iz prve zadel za 1:0.

Celje je dotlej pustilo boljši vtis, strateg domačih pa je že v 36. minuti opravil prvo menjavo, ko je Matea Aćimovića zamenjal Dino Kojić. A kmalu zatem je bil spet v glavni vlogi Dajčar, ki je v 40. minuti ubranil zaporedna strela Florjana Jevšenaka in Šturma.

Neprepričljiva predstava domače vrste je domače kaznovala v 45. minuti. Takrat je Agustin Doffo neuspešno izbijal žogo, zadel Muhamedbegovića ter nato tudi z nekaj smole žogo s peto podal točno do Kovačevića, ta pa je darilo sprejel z odprtimi rokami in matiral Dajčarja z dobrih desetih metrov za 2:0.

Domači navijači so na glavni odmor svoje ljubljence pospremili z žvižgi nezadovoljstva, videli so namreč le dva strela svoje ekipe, obenem pa je Celje imelo žogo več kot 70 odstotkov časa v svoji posesti. V drugem polčasu je tako gostitelje čakalo precej dela za popravo vtisa.

A do tega ni prišlo. Čeprav je Marko Brest v 51. minuti zgrešil po obetavni akciji domačih, je tri minute pozneje Celje vodilo že s 3:0, ko je po Kvesićevi podajo z glavo zadel Kovačević. Na 4:0 je v 64. minuti povišal Nikita Josifov, ko je dobil dvoboj z Dajčarjem.

Preostanek je bil zgolj formalnost, na 5:0 je v 71. minuti po protinapadu povišal Šturm, pozneje pa so Celjani na veselje razglašene domače vrste malce stopili s plina in tekmo mirno pripeljali do konca. Madež na visoko zmago jim je dala le poškodba mišice Andreja Kotnika nekaj minut pred koncem tekme.

Olimpija bo v 4. krogu v nedeljo gostovala v Domžalah, Celje pa bo gostilo Muro.