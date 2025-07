NK Krško Posavje – U14 na največjem svetovnem turnirju v Gotheborgu

Piše: A. P.

Nepozabna izkušnja in odličen nastop, trenutno med 16 najboljšimi na svetu…turnirja še ni konec …

Mladi nogometaši Krškega NK Krško Posavje, selekcija U14 tekmujejo na prestižnem svetovnem prvenstvu na Švedskem. Pokal Gothia je največji svetovni turnir za mlade v starosti od 11 do 19 let, o čemer priča 1939 ekip iz 74 različnih držav sveta, več kot 40.000 nadarjenih nogometašev, kjer se bo odigralo 4905 tekem na 119 igriščih v velikem Gotheborgu. Zelo priznani Gothia cup letos praznuje 50 let od prvega turnirja!

NK Krško Posavje je edini predstavnik iz Slovenije, ki na Gothia Cupu nastopa v kategoriji dečkov U-14, kjer so ekipe razdeljene kar v 172 skupin. Zasedba, 21 igralcev, igralka in 2 trenerja, Mirsad Mujakić in Alen Ivačič, je prepričana, da zmorejo veliko. Prvi turnirski dan je minil v tekmovalnem in otvoritvenem vzdušju. Dopoldan je ekipa premagala švedsko ekipo Karlbergs SK 6:0 in turnir odprla z lepo zmago. Moramo omeniti, da so na vseh tekmah prisotni tudi strarši navijači iz Krškega in 20 slovenskih navijačev, ki živijo v Goteborgu. V večernem programu je sledila otvoritev turnirja, ki je potekala na nacionalnem stadionu Ullevi Stadium Goteborg. Dogodek, ki je vsako leto zares nepozaben, je na stadion privabil 80.000 gledalcev in tekmovalcev. Zbrane nogometaše je vzpodbudno nagovoril predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Naša ekipa je edina predstavnica Slovenije, ki se turnirja udeležuje že sedmič. Drugi dan tekmovanja so naše fante in dekle čakali igralci iz Islandije, ki pa niso bili kos ekipi Krškega, ki je tekmo dobila kar z 9:1 in se uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Naslednji dan so žal proti domači ekipi IFK Goteborg, ki slovi kot ena izmed najboljših nogometnih ekip v tej kategoriji, izgubili. IFK Goteborg (3:1) je bil malenkost boljši. Tekmo so odigrali brez nekaj pomembnih igralcev, prav tako so skoraj polovico tekme igrali z igralcem manj. Naslednjega dne je nogometaše čakala tekma 1/64 finala s Švedsko ekipo. Gladko so jih premagali z 7:0. Nato je istega dne popoldne sledila tekma še proti Italijanom, ki so bili v svoji skupini prvi in jim ni bilo potrebno igrati dodatne tekme. Sveži Italijani so se pokazali kot trd oreh, vendar so se Krčani borili do zadnjega in jih zasluženo premagali z 2:1. S tem rezultatom so se uvrstili med 32 ekip na turnirju ob 174 sodelujočih. Pred nekaj trenutki so premagali še ekipo iz Francije Lavallois Sporting Club in se uvrstili v šestnajstino finala. Borbamo dalje.

Fantje na turnirju dokazujejo, da se lahko enakovredno merijo z nogometnimi ekipami z vsega sveta. Ekipa NK Krško Posavje je na Švedskem prikazala borbenost, ekipni duh in kakovostno igro. Fantje so z vsakim nastopom pridobivali dragocene izkušnje in gradili samozavest. Pokazali so srčnost in zavzetost, ki jih odlikujeta tudi doma na slovenskih zelenicah.

Več kot le nogomet

Udeležba na Gothia Cup-u ni bila zgolj športna preizkušnja, temveč tudi pomembna življenjska izkušnja. Mladi nogometaši so imeli priložnost spoznati vrstnike iz drugih kultur, stkati nova prijateljstva in okusiti vzdušje enega največjih športnih dogodkov na svetu za mlade. Turnir je potekal v izjemnem športnem duhu, ob podpori številnih navijačev in staršev, ki so spremljali tekme tako na prizorišču kot na daljavo.

Ponosen klub in regija

NK Krško Posavje se s to udeležbo ne predstavlja le kot uspešen mladinski klub, temveč kot pomemben ambasador slovenskega nogometa in posavske regije v mednarodnem prostoru. Vodstvo kluba, trenerji in spremljevalci so ponosni na svoje varovance, ki so z odgovornim vedenjem in športnim pristopom pustili pozitiven vtis tudi izven igrišč. Izkušnja iz Švedske bo vsem sodelujočim še dolgo ostala v spominu kot pomemben korak v njihovem športnem in osebnostnem razvoju.

NK Krško Posavje, selekcija U14 se zahvaljuje vsem svojim sponzorjem, posebno zlatim: Skupina GEN, Terme PARADISO in Replika.

HVALA VSEM: »To je noro doživetje, nikoli v življenju ne bomo pozabili tega spektakularnega dogodka. Veseli smo, da smo sebe in svojo državo tako ponosno predstavili,” so povedali junaki iz Gotheborga. Spremljajte nas na naši FB strani NK Krško Posavje za nadaljnje uvrstitve na turnirju.

Izkušnje, ki so jih pridobili na mednarodnem prizorišču, bodo nosili s seboj še dolgo – kot igralci, kot ljudje in kot predstavniki generacije, ki piše prihodnost posavskega nogometa. Gothia Cup 2025 bo ostal v zgodovini kluba kot pomembna prelomnica in navdih za vse mlade, ki sanjajo o velikih igriščih. Ekipa NK Krško Posavje se domov vrača z novim zagonom, bogatejša za eno izjemno poglavje.