Liga NBA preiskuje Malika Beasleyja zaradi športnih stav

Američan Malik Beasley, ki je nazadnje v severnoameriški košarkarski ligi igral za Detroit Pistons, se je znašel pod drobnogledom vodstva lige NBA. Komisar lige NBA Adam Silver je potrdil, da Beasleyja, ki je trenutno brez kluba, preiskujejo zaradi njegove domnevno sporne udeležbe v športnih stavah, poroča ameriška mreža ESPN.

Osemindvajsetletni košarkar, ki je igral za Denver, Minnesoto, Utah, LA Lakers in Milwaukee Bucks, se je znašel v zvezni preiskavi domnevno ilegalnih športnih stav.

“Povedal bom le, da naša preiskava še poteka,” je dejal Silver. “Kolikor razumem, še vedno poteka tudi zvezna preiskava Malika Beasleyja. Obravnavali bomo vse izsledke, ki jih bomo prejeli v njegovem primeru.”

Beasleyjev odvetnik Steve Haney je za ESPN povedal, da njegov klient “popolnoma sodeluje” s preiskavo lige NBA.

ESPN je 29. junija poročal, da je Beasley pod zvezno preiskavo ameriškega državnega tožilstva za vzhodno okrožje New Yorka. Dva meseca pozneje se je razvedelo, da Beasley ni v vlogi osumljenca oziroma ni bil obtožen v zvezni preiskavi, ki je privedla do štirih priznanj krivde v zvezi s shemo iger na srečo, v katero je bil vpleten nekdanji igralec lige NBA Jontay Porter.

Novica o zvezni preiskavi je prišla v javnost tik preden naj bi Beasley z Detroit Pistons sklenil triletno pogodbo, vredno 42 milijonov dolarjev, piše ESPN. Pri Detroitu so nato umaknili ponudbo, vendar so druge ekipe izrazile zanimanje za Beasleyjaa. V nedavni objavi na Instagramu je Beasley zapisal, da se bo kmalu odločil, kje bo nadaljeval kariero.

Vsaj ena ameriška stavnica je zaznala nenavadno zanimanje za stave na Beasleyjevo statistiko, kar se je začelo konec januarja lani, je povedal vir iz igralniške industrije.

Nenavadni vzorci so se pojavili med tekmo Bucks – Portland Trail Blazers 31. januarja 2024. Kvote na to, da bo Beasley dosegel manj kot 2,5 skoka, so se pred tekmo znatno spremenile. Beasley je tekmo končal s šestimi skoki.

Beasley je v prejšnji sezoni za Detroit v povprečju dosegal 16,3 točke, 2,6 skoka in 1,7 podaje na 82 tekmah.