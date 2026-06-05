Franci Matoz po prevzemu notranjega ministrstva brez dlake na jeziku: “Stanje ni rožnato!”

Piše: C. R.

Novi notranji minister Franci Matoz je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morejo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matoz zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov.

Matoz je posle na notranjem ministrstvu prevzel od predhodnika Branka Zlobka, ki je novemu ministru zaželel “modrosti in modrih odločitev”.

Matoz pa je ob seznanitvi s stanjem na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ocenil, da notranje ministrstvo in organe v njegovi sestavi, med drugim policijo, z ekipo sprejemajo v stanju, ki ni “najbolj rožnato”. Po njegovih besedah sicer to ne leti na njegovega predhodnika na čelu resorja, ampak na celotno situacijo.

“Časa ni dosti, treba je delati, gremo,” je dejal. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je “glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah” navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi “ureditev stvari” v zakonu o javnih uslužbencih, do tedaj pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije.

Na mesto vršilca dolžnosti je sicer vlada na četrtkovi seji imenovala Danijela Lorbka, ki je na čelu policije nasledil Damjana Petriča, izjavo po prevzemu poslov pa bo dal danes ob 13. uri. Matoz je izbiro Lorbka danes pojasnil z besedami, da gre za kariernega policista, ki je že opravljal pomembne naloge v policiji. Meni, da se bosta dobro ujela.

Matozu se sicer v ožji ekipi pridružuje kar nekaj znanih obrazov, vlada je za njegova državna sekretarja doslej imenovala Boža Predaliča in Franca Kanglerja, ki sta ti funkciji že zasedala v tretji vladi Janeza Janše. V kabinetu pa se mu bo pridružila nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Grah Lazar, za katero je Matoz prepričan, da bo lahko pripomogla s kariernimi izkušnjami v policiji, razmišlja, da bo zasedla mesto vodje njegovega kabineta.

Matoz pa načrtuje tudi novo sistematizacijo delovnih mest, notranjemu ministrstvu se namreč v tem mandatu pridružujeta tudi ministrstvi za javno upravo in za digitalizacijo. “Pričakujem, da bodo določeni kadri odveč oziroma bodo presežki,” je ob tem ocenil. Če nato ne bodo možne prezaposlitve na druge resorje oz. delovna mesta, tako ne izključuje kadrovskih rezov.

Dosedanji minister Zlobko pa je ob predaji poslov poudaril, da je varnost v najširšem pomenu temelj zaupanja v državo, notranje ministrstvo pa ima pri tem ključno odgovornost, da z doslednim, preglednim in strokovnim delovanjem zagotavlja varno okolje za vse. Kot je spomnil, je sam vodenje resorja prevzel lani po smrti Novomeščana in ob velikih pričakovanjih na področju zagotavljanja varnosti, zlati na območju jugovzhodne Slovenije.

“Danes lahko rečem, da smo skupaj z ekipo opravili dobro delo,” je dejal. Med nekaterimi pomembnejšimi projekti je naštel posodobitev policijske zakonodaje in zakonodaje, ki se dotika tujcev, ukrepe za zagotavljanje varnosti v šolah in fakultetah v primeru groženj, ukrepe proti nasilju na športnih prireditvah ter projekt nakupa helikopterjev nujne medicinske pomoči.