Piše: Bogdan Sajovic

Prišli smo tako daleč, da te lahko v Evropi v letu Gospodovem 2026 obsodijo, če na univerzitetnem predavanju (!) navajaš uradno vladno statistiko!

Leta 2024 je namreč Dries van Langenhove med predavanjem na univerzi v Leuvnu prikazal korelacijo med povečanimi migracijami iz tretjega sveta in padcem kakovosti življenja na mnogih področjih – varnostnem, stanovanjskem, izobraževalnem …

Letos ga je sodišče za to obsodilo; sodnik je dejal, da jih točnost podatkov ne briga, to, da jih je Dries sploh omenil, zadostuje, da se ga obsodi zaradi širjenja rasizma. Kar nas sicer ne bi smelo presenetiti. V zadnjem desetletju namreč evropske države, nekatere na svojo pobudo, druge po navodilih Bruslja, pospešeno uvajajo zakonodajo, po kateri je možno zaradi takšne ali drugačne -fobnosti ali -izma obsoditi kogar koli.

Britanec, ki je na spletu omenil, da je temnopolti morilec poklal skupino deklic, je dobil dve leti zapora. Švedinja, ki je obvestila policijo, da skupina obarvanih mladcev požiga avtomobile v njeni ulici, se je znašla v postopku, požigalcev policija ni niti popisala. Tudi omenjanje lubenic, dela in košarke je lahko »potencialno rasistično«, trdijo prebujenski aktivisti, prav tako omenjanje delovnega urnika, matematike in klasične glasbe.

Ali se kdo potem čudi, da je v tako nori družbi kaznivo tudi navajanje uradne statistike? Pa da si ne bi kdo umišljal, da je v Sloveniji kaj bolje, tudi slovenska zakonodaja omogoča, da se ob širokem branju in voljnih aktivističnih sodnikih koga obsodi tudi zaradi navajanja uradne statistike. Nismo sicer še čisto tam, ne manjka pa prav dosti.

No, upajmo, da bo nova vladna koalicija kaj spremenila tudi na tem področju. Potrebno je le nekaj dobre volje in zakonodaja, ki ogroža svobodo govora, bo odletela v koš za smeti, kamor tudi spada. Koalicija, naredite govor spet svoboden!