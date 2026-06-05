Golobove krokodilje solze zaradi odstranjene palestinske zastave

Piše: Gašper Blažič

Včeraj so z zgradbe vladne palače po primopredaji sneli palestinsko zastavo, ki je bila praktično celoten mandat Golobove vlade izobešena.

Je pa ta poteza že naletela na negativne komentarje tistih, ki še vedno gradijo na mitu o preganjanih Palestincih. Bivši premier Robert Golob je tako med drugim sporočil, da “prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed”. “Takoj ob prihodu nove vlade je bila z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Nova vlada je zaprisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno za to novo vlado žalostno naključje. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje,” je sporočil. Dodal je, da ta zastava “ni plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj”.

“Prejšnja vlada je bila v svoji politiki načelna. Že samo dejstvo, da sta na vladni zgradbi ponosno plapolali ukrajinska in palestinska zastava, pove svoje. Ostra obsodba vojnih zločinov in neizmernega trpljenja Ukrajincev in Palestincev so bila vodila moje vladne politike, kjer ni bilo prostora za dvojne standarde. Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine,” je še sporočil bivši premier.

No, bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno. O teh stvareh naklada politik, ki si – najverjetneje zaradi nadaljevanja objave prisluhov – ni upal podpreti Palestine s pridružitvijo tožbi proti Izraelu. Kar bi bila sicer trapasta poteza, vendar bi s tem vlada pokazala neko načelnost. Tako pa so stisnili rep med noge v najbolj kritičnem trenutku, saj sklep o tožbi ni bil sprejet.

Tako ali tako pa je znano, da Izraelu ne poteka nikakršno iztrebljanje Palestincev. O tem smo na naši spletni strani že večkrat pisali, potrdili pa so nam tudi viri. V mnogih večjih mestih denimo Palestinci in Izraelci povsem normalno sodelujejo. Je pa res, da je zadnja kriza v Gazi ponekod močno zaostrila odnose, medtem ko status palestinskih ozemelj prav zaradi terorizma ostaja nerešen, zato je nemogoče pričakovati, da bi v bližnji prihodnosti prišlo do rešitve dveh držav. Vsaj dokler bosta Hamas in Hezbolah ostala oborožena. Zato so tudi primerjave z Ukrajino povsem neustrezne, saj gre za povsem dva različna položaja.

V nedavnem intervjuju za Družino pa je dolgoletni vodja slovenskega Komisariata za Sveto deželo pater Peter Lavrih tudi predstavil sistem delovanja frančiškanskih šol na območju frančiškanske kustodije Svete dežele. Na palestinskih ozemljih teh šol država (palestinske oblasti) ne plačuje, pač pa so odvisne od donatorjev. Večinoma se na njih šolajo muslimani, poleg kristjanov, na ta način pa se učenci različnih veroizpovedi učijo medsebojnega sožitja. To navsezadnje tudi preprečuje radikalizacijo tako na eni kot na drugi strani. Pater Lavrih je v intervjuju za Demokracijo že večkrat orisal okoliščine odnosa med Judi in Palestinci, tudi tiste stvari, ki jih mainstream mediji zamolčijo.

A če se vrnemo k čustvenemu Golobovemu odzivu, je verjetno vir bolečine tudi ta, da Izrael po včerajšnjem prevzemu oblasti s strani nove Janševe vlade razmišlja o odprtju veleposlaništva v Ljubljani.