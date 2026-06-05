Tudi v SLS zadovoljni z vlado in njeno kadrovsko sestavo

Piše: C. R.

Med kadri iz kvote SLS je izpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause , ki je podpredsednica SLS.

Predsednica SLS Tina Bregant je za STA ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro.

Bregant je prepričana, “da si moramo v dobro celotne Slovenije želeti, da bo vlada delala dobro”. Zavezala se je, da bodo v SLS vladi pomagali po svojih močeh tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. “Nekateri naši ljudje bodo pomagali na tistih področjih, s katerimi se že sedaj ukvarjajo,” je pojasnila.

V stranki SLS so na volitvah v DZ nastopili s skupno listo z NSi in Fokusom, a so ostali brez ministrskega stolčka. Sedem ministrskih stolčkov je pripadlo SDS, trije Demokratom, trojčku okoli NSi pa pet, pri čemer štirje ministri prihajajo iz vrst NSi, ena pa iz Fokusa. V SLS so bili razočarani, da niso bili povabljeni k sodelovanju v vladi, čeprav so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministre, so sporočili. Kasneje se je sicer pokazalo, da ministrskih kandidatov novi premier Janez Janša ni dobil na mizo.