Messi in Suarez partnerja tudi zunaj nogometnih igrišč

Piše: C. R., STA

Velikana južnoameriškega nogometa, Luis Suarez in Lionel Messi, sta vrsto let partnerja na nogometnih igriščih. Njuno prijateljstvo in sodelovanje na zelenicah pa je preraslo v še nekaj več. Povezala sta se tudi kot poslovneža. Messi se je odzval Suarezovem vabilu ter postal partner v Suarezovem urugvajskem amaterskem nogometnem klubu, poroča ESPN.

Messi in Suarez trenutno skupaj igrata v ZDA za Inter Miami. Nista le soigralca. Njuni družini sta stkali tesne vezi in pogosto skupaj preživljajo počitnice. Njuna sinova skupaj igrata tudi v mladinski ekipi Inter Miamija.

Suarez je v torek objavil, da je v rodnem Urugvaju ustanovil profesionalno nogometno ekipo, k projektu pa je privabil svojega soigralca iz Inter Miamija.

Najboljši strelec urugvajske reprezentance je v videoposnetku, objavljenem na svojih računih na družabnih omrežjih, pojasnil, da se bo ekipa, prej znana kot Deportivo LS, zdaj imenovala LSM in bo začela igrati profesionalni nogomet v četrti urugvajski ligi.

“Deportivo LS so družinske sanje, ki so se začele leta 2018. Z več kot 3000 člani smo zelo zrasli,” je dejal Suarez. “Urugvajskemu nogometu, kraju, ki ga imam rad in kjer sem odraščal kot otrok, želim ponuditi priložnosti in orodja za rast najstnikov in otrok.”

Osemintridesetletni Suarez, ki je septembra lani upokojil reprezentančni dres, je šest sezon igral z Messijem pri Barceloni, zadnji dve leti pa sta bila soigralca pri Interju iz Miamija.

“Ponosen in vesel sem, da ste me izbrali, zato upam, da bom prispeval vse, kar lahko, da še naprej rastem in predvsem, da vam bom pri tem stal ob strani,” je dejal Messi, ki je na posnetku sedel ob Suarezu.

Še vedno ni jasno, kakšna bo Messijeva vloga pri projektu, čeprav lokalni mediji poročajo, da bo partner, na spletni strani pa je Messi že v vlogi so-predsednika kluba skupaj s Surezom. Poročali so tudi, da bo trener ekipe Alvaro Recoba, nekdanji igralec urugvajske reprezentance in milanskega Interja.

Ob objavi so zagnali tudi klubski račun na Instagramu, ki je imel dve uri po ustanovitvi že več kot 40.000 sledilcev.

Suarez in njegova družina so leta 2018 v Ciudad de la Costi na obrobju Montevidea odprli 20 hektarjev velik športni kompleks. Klub ima med drugim tudi stadion s sintetično travo, ki lahko sprejme 1400 gledalcev.

Veliko nogometnih zvezdnikov je v zadnjih letih postalo lastnik ali pa delni lastnik nogometnih klubov, denimo Kylian Mbappe, Luka Modrić, Vinicius Junior, N’golo Kante, Zlatan Ibrahimović, Gerard Pique, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, David Beckham, ki je predsednik in solastnik Messijevega in Suarezovega zdajšnjega kluba Inter iz Miamija.