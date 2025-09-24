(VIDEO) “Letos bo božič družine Gaber-Golob kot se šika, saj jim bomo vsi polni keša, kupili kakšno darilce”

Piše: Celjski glasnik

V drugi polovici preteklega tedna je predsednik vlade pompozno napovedal, da je bil na vladi sprejet predlog, ki bi uzakonil obvezno božičnico, slednja naj bi bila po prvotnem predlogu do polovice minimalne plače neobdavčena.

Kljub temu, da je minister za finance povedal, da je to težko, da bi bilo sprejeto do konca leta, gospodarstveniki pa so prepričani, da je to nemogoče, se predsednik vlade rad hvali kako bodo letos vsi prejeli božičnice.

Letos bo pa družina Gaber Golob praznovala Božič kot še nikoli… saj jim bomo zihr vsi kupili kakšno darilce, ko bomo decembra polni keša 💪 Morda se srečamo celo pri polnočnici… zdaj ko sta pogana prebila led in že vesta, kdaj vstat in kdaj klečat 👍 pic.twitter.com/yjwGQmZ9XZ — tolemamo🇸🇮 (@tolemamo) September 18, 2025

V prvi fazi se je sicer Golob osredotočil na upokojene volivce, saj je za njih priskrbel božičnice, sedaj pa pritiska tudi na gospodarstvo, da bi to izplačalo, hkrati pa bi sam dobil glasove. A kot opozarjajo mnogi, je zadeva naravnana predvsem na glasove na naslednjih volitvah, kajti trenutnim vladnim strankam kaže izredno slabo.

