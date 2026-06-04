Prve spremembe že na vidiku: Jeretič novi šef UKOM-a, Stušek šef Sove, umik palestinske zastave in napoved izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, Golob vendarle predal posle

Piše: G. B.
Robert Golob je danes pozno popoldne vendarle predal posle svojemu nasledniku Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja.
Golob je bil sicer ob primopredaji nenavadno džentelmenski. Ob primopredaji je čestital ob oblikovanju 16. slovenske vlade ter za “prevzem odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo”. Pri tem mu je zaželel srečo, “dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da bo glede na njegove izkušnje to zmogel”.
Golob po džentelmensko, vendar …
Ocenil je, da je Slovenija danes varna in stabilna država “in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo štiri leta vodili državo, najbolj ponosni”. “Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, čeprav se vlade menjamo. Na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi,” je dejal.
Prepričan je, da je danes država v dobri kondiciji. “In jaz si samo želim, da bo tako tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj,” je spodbodel svojega naslednika in velikega političnega tekmeca. Janša se je Golobu zahvalil za čestitke in za dobre želje in vrnil zahvalo “bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali”.
Kot je dejal, je njuna primopredaja poslov šele začetek, ministrice in ministri bodo prevzemali posle po resorjih večinoma v petek. “In potem bo narejena neka ocena stanja,” je napovedal. “Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali,” je poudaril novi premier, ki je napovedal, da bo opozicijske stranke povabil v partnerstvo za razvoj prihodnji teden.
Nova šefa Ukoma in Sove
Vlada je na svoji ustanovni seji za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča, izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja, je za STA potrdil Jeretič. V času prejšnje vlade je urad vodila Petra Bezjak Cirman, vendar je zadnji teden že delala na novem delovnem mestu.
Jeretič na spletni strani svojega svetovalnega podjetja Neurovirtu o sebi piše, da je doktor znanosti s področja politologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju strateškega in komunikacijskega svetovanja. Znanstveno se ukvarja predvsem s psihologijo odločanja, kjer je posebej pomembna tema odločanje volivcev.
“Na podlagi uporabnih ugotovitev sodobne nevroznanosti in vedenjske ekonomije sem razvil celovit pristop k prepričevanju in moderiranju, ki temelji na znanstvenih dognanjih o tem, kako naši možgani razumejo sporočila, kako sprejemamo odločitve in kako lahko na te procese vplivamo,” je še zapisal v predstavitvi na spletni strani podjetja, ki se sicer ukvarja s komunikacijo in psihologijo prepričevanja.
Jeretič je sicer že dolgo blizu politiki, a na različnih političnih polih. Svojo politično pot je začel v Socialnih demokratih, kjer je bil v letih 1998 in 1999 predsednik Mladega foruma SD, kasneje pa strateški svetovalec stranke. Nato pa so se njegove aktivnosti premikale vse bolj proti desnemu političnemu polu. V tretji vladi Janeza Janše je sodeloval s takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, v preteklosti je svetoval tudi stranki NSi, danes pa torej prevzema vodenje urada za komuniciranje četrte vlade Janeza Janše, trenutno še kot vršilec dolžnosti, saj mora vlada za mesto direktorja formalno izpeljati javni razpis.
Vlada je na današnji prvi redni seji s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za pet let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu Sove se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev.
Stušek je diplomant fakultete za varnostne vede in pravne fakultete v Mariboru. Je odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope. Prav tako je avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter prava o informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, bil pa je tudi asistent na fakulteti za varnostne vede.
Menjava direktorja Sove je sicer pričakovana poteza vsake nove vlade. Tokrat pa je bila pričakovana tudi zaradi kritik, ki jih je bil Kadivnik deležen zadnje tedne iz vrst članov SDS. Sova je marca namreč potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji. Kadivnik je članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil dokaze o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. V stranki so takrat vztrajali, da gre za zlorabo državnih institucij v predvolilne namene.
Danes je vlada zamenjala tudi vodstvo obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS). Za generalnega direktorja je imenovala Gregorja Majcna, dosedanjega šefa Andreja Feferja pa razrešila.
Začasni direktor FURS bo Janko Preac, urad za informacijsko varnost pa bo vodil Niko Gamulin.
Vlada je na današnji prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. S petkom bodo petletni mandat nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih, petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek, je objavil urad vlade za komuniciranje.
Novi nadzorniki Elesa bodo zamenjali Andreja Ribiča, ki je bil predsednik nadzornega sveta, Davida Skornška, Denisa Kostrevca in Damjan Matičiča, ki jih je prejšnja vlada prav tako imenovala takoj v začetku svojega mandata. Predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu sta Andrej Semprimožnik in Simon Volk. Direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja je Aleksander Mervar.
Novi nadzorniki operaterja trga z elektriko Borzena pa so nasledili Mojco Veljkovič, ki je bila predsednica nadzornega sveta, ter Ivano Nedižavec Korada in Hinka Šolinca. Borzen kot direktorica vodi Mojca Kert.
Izrael napovedal odprtje veleposlaništva, vlada pa snela palestinsko zastavo
Na izvolitev nove slovenske vlade so že reagirale nekatere države. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je danes na omrežju X sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Dodal je, da izvolitev Janeza Janše za premierja “odpira novo poglavje v odnosih med Izraelom in Slovenijo”. Pri tem je bil kritičen do prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba, ki je Janši danes predal posle.
“Po letih sovražnosti prejšnje vlade imamo zdaj priložnost, da ponovno vzpostavimo, okrepimo in poglobimo resnično partnerstvo. Izraelsko veleposlaništvo je več kot le diplomatska misija. Je izraz prijateljstva, dialoga in skupnega prepričanja v svobodo, demokracijo in varnost,” je sporočil izraelski minister. “Danes obračamo novo stran. Ko se prijatelji Izraela vrnejo na oblast, se vrne tudi Izrael,” je dodal.
Sar je Janši čestital že 22. maja po izvolitvi za novega predsednika vlade, dan zatem pa mu je v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je Janšo pri tem označil za prijatelja.
Po današnji potrditvi ministrske ekipe Janševe vlade v DZ so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino.