Prve spremembe že na vidiku: Jeretič novi šef UKOM-a, Stušek šef Sove, umik palestinske zastave in napoved izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, Golob vendarle predal posle

Ocenil je, da je Slovenija danes varna in stabilna država “in to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo štiri leta vodili državo, najbolj ponosni”. “Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, v kateri se vsi dobro počutimo in kot skupnost, ki ima pred sabo svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane, da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja, čeprav se vlade menjamo. Na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi,” je dejal.

Prepričan je, da je danes država v dobri kondiciji. “In jaz si samo želim, da bo tako tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj,” je spodbodel svojega naslednika in velikega političnega tekmeca. Janša se je Golobu zahvalil za čestitke in za dobre želje in vrnil zahvalo “bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali”.

Kot je dejal, je njuna primopredaja poslov šele začetek, ministrice in ministri bodo prevzemali posle po resorjih večinoma v petek. “In potem bo narejena neka ocena stanja,” je napovedal. “Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali,” je poudaril novi premier, ki je napovedal, da bo opozicijske stranke povabil v partnerstvo za razvoj prihodnji teden.

Nova šefa Ukoma in Sove

Vlada je na svoji ustanovni seji za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča, izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja, je za STA potrdil Jeretič. V času prejšnje vlade je urad vodila Petra Bezjak Cirman, vendar je zadnji teden že delala na novem delovnem mestu.