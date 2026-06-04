(SEZNAM) Delo začela nova vlada, imenovana večina državnih sekretarjev

Piše: STA
Novoizvoljena vlada, ki jo bo vodil predsednik SDS Janez Janša, je na ustanovni seji že oblikovala najožjo ekipo sodelavcev. Med drugim je imenovala državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade. STA objavlja seznam ministrov in njihovih najožjih ekip.
Kabinet predsednika vlade Janeza Janše
– predsednik vlade Janez Janša
– vodja kabineta Nika Dolinar Divjak
– državni sekretarji Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivalšek in Mateja Kumerdej
Generalni sekretariat vlade
– generalna sekretarka vlade Janja Garvas
Ministrstvo za infrastrukturo
– minister in podpredsednik vlade Jernej Vrtovec
– državna sekretarja Tomaž Žagar in Damijan Jaklin
Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport
– minister in podpredsednik vlade Anže Logar
– državna sekretarja Katja Koren in Štefan Kušar
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
– minister Tone Kajzer
– državni sekretar Stanislav Raščan
Ministrstvo za zdravje
– minister Tadej Ostrc
– državni sekretarki Tea Košir in Vesna Marinko
Ministrstvo za finance
– minister Andrej Šircelj
– državni sekretarji Kristina Šteblaj, Peter Papež in Maja Hostnik Kališek
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
– minister Franci Matoz
– državna sekretarja Franc Kangler in Božo Predalič
Ministrstvo za obrambo
– minister Valentin Hajdinjak
– državna sekretarja Vida Čadonič Špelič in Erik Kopač
Ministrstvo za pravosodje
– minister Mihael Zupančič
– državna sekretarja Gašper Dovžan in Barbara Levstik Šega
Ministrstvo za okolje in prostor
– ministrica Polona Rifelj
– državni sekretar Peter Lovšin
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino
– minister Borut Rončević
– državna sekretarja Mojca Škrinjar in Rok Strašek
Ministrstvo za kulturo
– ministrica Ignacija Fridl Jarc
– državna sekretarka Uršula Menih Dokl
Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve
– ministrica Mateja Ribič
– državni sekretar Andrej Štesl
Ministrstvo za kmetijstvo
– minister Janez Cigler Kralj
– državna sekretarja Mojca Erjavec in Velislav Žvipelj
Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj
– ministrica Monika Kirbiš Rojs
– državna sekretarja Ivan Meglič in Rok Šimenc
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
– ministrica brez listnice Suzana Lep Šimenko
– državna sekretarka Helena Jaklitsch
Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih
– državni sekretar Boštjan Šefic