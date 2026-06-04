(SEZNAM) Delo začela nova vlada, imenovana večina državnih sekretarjev

Piše: STA

Novoizvoljena vlada, ki jo bo vodil predsednik SDS Janez Janša, je na ustanovni seji že oblikovala najožjo ekipo sodelavcev. Med drugim je imenovala državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade. STA objavlja seznam ministrov in njihovih najožjih ekip.

Kabinet predsednika vlade Janeza Janše

– predsednik vlade Janez Janša

– vodja kabineta Nika Dolinar Divjak

– državni sekretarji Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivalšek in Mateja Kumerdej

Generalni sekretariat vlade

– generalna sekretarka vlade Janja Garvas

Ministrstvo za infrastrukturo

– minister in podpredsednik vlade Jernej Vrtovec

– državna sekretarja Tomaž Žagar in Damijan Jaklin

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport

– minister in podpredsednik vlade Anže Logar

– državna sekretarja Katja Koren in Štefan Kušar

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

– minister Tone Kajzer

– državni sekretar Stanislav Raščan

Ministrstvo za zdravje

– minister Tadej Ostrc

– državni sekretarki Tea Košir in Vesna Marinko

Ministrstvo za finance

– minister Andrej Šircelj

– državni sekretarji Kristina Šteblaj, Peter Papež in Maja Hostnik Kališek

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

– minister Franci Matoz

– državna sekretarja Franc Kangler in Božo Predalič

Ministrstvo za obrambo

– minister Valentin Hajdinjak

– državna sekretarja Vida Čadonič Špelič in Erik Kopač

Ministrstvo za pravosodje

– minister Mihael Zupančič

– državna sekretarja Gašper Dovžan in Barbara Levstik Šega

Ministrstvo za okolje in prostor

– ministrica Polona Rifelj

– državni sekretar Peter Lovšin

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino

– minister Borut Rončević

– državna sekretarja Mojca Škrinjar in Rok Strašek

Ministrstvo za kulturo

– ministrica Ignacija Fridl Jarc

– državna sekretarka Uršula Menih Dokl

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve

– ministrica Mateja Ribič

– državni sekretar Andrej Štesl

Ministrstvo za kmetijstvo

– minister Janez Cigler Kralj

– državna sekretarja Mojca Erjavec in Velislav Žvipelj

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj

– ministrica Monika Kirbiš Rojs

– državna sekretarja Ivan Meglič in Rok Šimenc

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

– ministrica brez listnice Suzana Lep Šimenko

– državna sekretarka Helena Jaklitsch

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih

– državni sekretar Boštjan Šefic