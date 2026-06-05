Srečku Ocvirku včeraj ni delovala glasovala glasovalna naprava?

Piše: Spletni časopis

Za listo ministrov vlade Janeza Janše je včeraj glasovalo 49 poslancev, proti pa 30. Za so glasovali vsi poslanci SDS, NSi, Demokratov in Resni.ce, pa tudi oba predstavnika narodnosti.

Manjkal je po izpisu poslanec SLS Srečko Ocvirk. Po prvih informacijah iz poslanske skupine NSi bi naj Ocvirku ne delovala glasovalna naprava. V SLS je bilo precej razočaranja, ker niso dobili ministrskega položaja, ki bi jim po številu poslancev (imajo enega) sicer le težko pripadel. Pri glasovanjih o imenovanju sodnikov pred tem je Ocvirku glasovalna naprava še delovala. Proti so bili poslanci Svobode, SD in Levice. Glasovanje o ministrih, ki je bilo javno, ni razkrilo, kdo iz leve je prispeval 51 glas za Janšo kot predsednika vlade, glasovanje o premieru je bilo tajno. Razplet glasovanja o ministrih je bil takšen:

Ob Ocvirku niso glasovali še Luka Mesec (Levica), Nataša Sukič (Levica), Asta Vrečko (Levica), Luka Goršek (SD), Matej Arčon (Svoboda), Klemen Boštjančič (Svoboda), Matej Grah (Svoboda), Dejan Suč (Svoboda) in Lucija Tacer Perlin (Svoboda). Ministri so takoj po glasovanju prisegli. S tem smo po volitvah dobili novo vlado. Robert Golob, ki je od konstituiranja državnega zbora moral opravljati posle vodenja vlade s svojimi ministri, se je dokončno preselil v državni zbor v vrste opozicije.

Le del poslancev, ki niso prijavili prisotnosti, je napovedal, da jih še po 17. uri ne bo: