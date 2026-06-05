V novi Demokraciji preberite: Ozadje ministrske ekipe premierja Janeza Janše, ki bo vodila 16. vlado Republike Slovenije

Piše: Petra Janša

Po državnozborskih volitvah marca letos, na katerih je Gibanje Svoboda Roberta Goloba za las ohranilo status relativnega zmagovalca, a jim zaradi izgube parlamentarnih mandatov ni uspelo oblikovati koalicije, je vodenje pogajanj in mandat za sestavo 16. slovenske vlade dobil predsednik SDS Janez Janša. To bo njegova četrta vlada Republike Slovenije.

Po večtedenskih intenzivnih, a odgovornih in vsebinsko usmerjenih pogajanjih z NSi, SLS, Fokusom ter Demokrati Anžeta Logarja je predsednik vlade Janez Janša prejšnji četrtek v državni zbor uradno vložil listo 15 kandidatov za ministre. To ni zgolj seznam imen – to je ekipa, ki jo Slovenija nujno potrebuje po štirih letih Golobove vlade, polne korupcijskih afer, gospodarskega upada, demografskega kolapsa, energetske krize, razpada javnega zdravstva in izgube suverene zunanje politike. Janez Janša je s tem korakom še enkrat pokazal, da je pripravljen prevzeti odgovornost v enem najtežjih obdobij po osamosvojitvi Slovenije. Koalicija SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Demokratov predstavlja stabilno desnosredinsko večino, ki bo Slovenijo vrnila na pot gospodarskega razvoja, varnosti ter narodnega ponosa. Nova vlada bo imela 15 resorjev, od tega enega brez listnice. SDS prevzema sedem ključnih ministrstev, stranka NSi štiri, Demokrati tri, eno mesto pa pripada Fokusu, medtem ko je SLS tokrat ostala brez ministrskega položaja. Zaslišanja kandidatov so potekala v preteklih dneh pred pristojnimi delovnimi telesi, …

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!