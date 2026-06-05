Zoran Stevanović: Nekatere poslanke Svobode se res obnašajo pocestniško

Zoran Stevanović, predsednik DZ:
“Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje.”
Vir: Nova24TV.si
Zoran Stevanović, predsednik DZ:
“Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje.”
Vir: Nova24TV.si
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