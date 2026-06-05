Tanja Fajon dokazala, da je bila država štiri leta bankomat za njene eksekucije!

Piše: Celjski glasnik

Slovenija je štiri leta lahko spremljala zunanjo politiko, ki je služila izključno interesom Tanje Fajon in njenemu ugodju na tem položajo, vse to pa so seveda financirali davkoplačevalci.

Kljub temu, da je ves čas to zanikala, je s svojo zadnjo potezo to več kot očitno pokazala. Kot ugotavlja novinar Bojan Požar, bomo v Sloveniji prvič v zgodovini videli, da aktualni minister ne bo predal poslov svojemu nasledniku in to bo storila ravno Tanja Fajon.

Infantilen odnos do države 😡 https://t.co/To1x3IDGHS — Sebastjan Jeretič (@NeuroVirtu) May 30, 2026

“To se še nikoli ni zgodilo, razen takrat, ko takratni notranji minister Tomaž Ertl po Demosovi volilni zmagi aprila 1990 ni predal dolžnosti Igorju Bavčarju.” S temi besedami se je Bojan Požar odzval na informacije, da naj bi se Tanja Fajon že poslovila od svojih sodelavcev na zunanjem ministrstvu in odšla na dopust. Posle naj bi v njenem imenu tako predala kar generalna sekretarka Neva Grašič.

Vse to dejansko kaže, da je Fajonova dejansko štiri leta ministrstvo izkoriščala za svoje interese ter dobrobit, sedaj pa ko od države nima več koristi, zadeve zanjo niso več pomembne. “Infantilen odnos do države,” takšno početje ocenjuje Sebastjan Jeretič.