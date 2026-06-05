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(PREJELI SMO) Čestitka in podpora novi vladi!

FokusPrejeli smo
foto: Daniel Novakovič / STA

Piše: Iniciativa Prebudimo Slovenijo

Spoštovani gospod Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije; spoštovane ministrice in ministri Vlade Republike Slovenije!

Vse od volitev pa do danes, ko je bila potrjena vaša vladna ekipa, smo spremljali vaše napore, ki so bili usmerjeni v oblikovanje politične strategije, ki vrača upanje državljankam in državljanom naše drage države Slovenije. S svojo potrpežljivo graditvijo razmerij znotraj koalicije in preudarno komunikacijo z javnostjo ste si pridobili široko zaupanje in s tem tlakovali naslednje korake, ki bodo Sloveniji dajali trdnost in verodostojnost doma in v mednarodnih odnosih.

Člani civilne iniciative Prebudimo Slovenijo vam na dan, ko prevzemate odgovornost za našo državo, čestitamo in vam želimo potrebne podpore najširše družbe, ker verjamemo, da načrtujete in delate v dobro nas vseh.

Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo
Ljubljana, 4. junija 2026

 

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