V Šempasu se je začela turneja Sentimenti ob 40-letnici glasbene kariere Giannija Rijavca

Piše: C. R.

V Šempasu, kjer se je 30. novembra začela turneja »Sentimenti« Giannija Rijavca ob 40-letnici glasbene kariere, je bilo ganljivo. Gianni Rijavec je nastopil v dvorani, ki je nekoč veljala za kultno. V kolikor nisi v tistih časih nastopil v Šempasu te ni bilo, nisi bil popularen, nisi obstajal, tudi v jugoslovanskem merilu.

»Začenjam skromno, vendar srčno med čudovitimi ljudmi, tako, kot sem pred 40. leti, kajti iz majhnega zraste veliko«, je dejal glasbenik. Turneja bo torej naraščala, vse do vrhunca, ki je še skrivnost in se bo zgodil proti koncu leta 2026. Eden izmed prvih nastopov je bil prav v Šempasu na legendarnem plesišču. S svojo veliko turnejo, ki bo torej trajala kar dve leti je bil Gianni Rijavec v nedeljo, 30. novembra 2025 v Šempasu.

Večina skladb, ki jih je v dolgoletni karieri ustvaril Gianni Rijavec je posvečena predvsem ženskam. Spomnimo na nekatere uspešnice: Lep pozdrav ciao Mateja, Adijo Špela, Nancy iz Ljubljane, Soča…..in mnoge druge. Na koncertih ne bo manjkala niti Lipa od none, Oljkar, Rdeča roža, ki je ena izmed njegovih zadnjih stvaritev.