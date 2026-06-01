Danes shod za pitno vodo v Ljubljani!

Piše: A. P.

Danes, 1. 6., ob 14.30, vabljeni na zmagovit 31. shod za zaščito čiste pitne vode pred Lj. Magistratom! Dobrodošli!

Čisto pitno vodo smo zaščitili ves čas Golobove vlade! To je bil cilj, ki smo si ga zadali pred tremi leti in pol, ko smo začeli s shodi. Hvala vsem za ta velik uspeh. Pred Jankovićevo zastrupitvijo smo rešili pitno vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Rešili smo vodo. Vodo, ki je izvir življenja in zdravja ter naše največje naravno bogastvo.

Od srca hvala vsem, ki ste prihajali na shode pred Lj. Magistrat in še kakorkoli drugače pomagali. Vztrajati pa moramo čisto do konca, zato lepo vabljeni danes na shod pred Ljubljanski Magistrat. Danes bodo nastopili: Maruša Babnik; mestna svetnica SDS in poslanka Državnega zbora, Mojca Sojar, mestna svetnica in podpredsednica NSi, dr. Tina Bregant, mestna svetnica in predsednica SLS, Nada Žgur (kulturni program), in Aleš Primc.

Jankovićeve nezakonite parkirnine v stanovanjskih soseskah

Čestitke občankam in občanom Ljubljane ter civilnim iniciativam! Zbranih je bilo več kot 13.000 podpisov (potrebnih 11.400). Janković je že priznal poraz, se ustrašil referenduma in predlaga na današnji seji mestnega sveta razveljavitev spornega odloka. To je prva tovrstna zmaga občank in občanov v 20 letih Jankovićeve vladavine! Sedaj moramo delo opraviti do konca in ga na volitvah 15. novembra zamenjati na mestu župana. To je edina možnost, da ne bo več teroriziral občank in občanov.

Dve veliki sodni zmagi od zadnjega shoda!

V začetku maja je Zoran Janković na upravnem sodišču doživel dva zelo pomembna poraza. Iz obeh odločitev izhaja, da so gradbena dovoljenja nezakonita. V prvi sodbi (IU 174/2023) je upravno sodišče odločilo, da Janković nima služnosti za eno parcelo, ki je bila že v prvem gradbenem dovoljenju. Se pravi, je sodno dokazano, da je že prvo gradbeno dovoljenje nezakonito. Druga sodba (I U 195/2024-61) je še hujša bomba. Iz sodbe izhaja, da Janković mora narediti presojo vplivov na okolje, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Se pravi, ker je ni naredil, so gradbena dovoljenja nezakonita. Sodišče ni samo formalno raztrgalo odločbo Tine Sršen, ki je odločila, da za kanal C0 ni treba presoje vplivov na okolje. Odločbe upravno sodišče ni razveljavilo samo zato, ker jo je izdala tina Sršen, ki za to ni bila pooblaščena, nima narejenega izpita iz upravnega postopka in nima pravne izobrazbe, ampak tudi vsebinsko raztrgalo. In sicer, sodišče je ugotovilo to, kar ves čas govorimo, da tudi sklep Agencije iz okolje iz leta 2016, da ni potrebna presoja vplivov na okolje še ni pravnomočna in zato ni mogoče zakonito izdajati nobenih upravnih aktov, ki se sklicujejo na ta sklep. Se pravi tudi ne gradbenih dovoljenj. Se pravi ti dve sodbi Upravnega sodišča sta pokazali, da so Jankovićeva gradbena dovoljenja, s katerimi se ves čas hvali, nezakonita. Pokažeta pa ti dve sodbi še nekaj. Mi smo ves čas upravno enoto in ministrstvo opozarjali na točno te ugotovitve, kar je sedaj povedalo Upravno sodišče, se pravi, državni uslužbenci ne morejo reči, da tega niso vedeli. Se pravi so vedeli, zakone morajo poznati, pa so vseeno Jankoviću enega za drugim izdajali gradbena dovoljenja. Ti dve sodbi zato dokazujeta tudi Jankovićevo korupcijo, ki jo izvaja na upravni enoti Ljubljana in ministrstvu za okolje ter ministrstvu za naravne vire.

Pridite! Ta ponedeljek, 1.6., ob 14.30, pred Lj. Magistrat, na 31. jubilejni shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo. Dobrodošli!