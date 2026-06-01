(BREŽICE) V Krški vasi slovesno predali nov kanalizacijski sistem namenu

Piše: L. Kr.

V Krški vasi je v petek, 29. maja, potekala slavnostna predaja namenu novega kanalizacijskega sistema, ki predstavlja eno največjih okoljskih investicij v Občini Brežice v zadnjih dveh letih. Projekt je pomemben korak k izboljšanju kakovosti bivanja ter varovanju naravnega okolja, še posebej reke Krke. Zgrajenih je bilo več kot 7,3 km kanalizacijskih vodov, ob tem pa je občina uredila še 2,6 km glavnih vodov vodovoda ter preplastila 4 km lokalnih in državnih cest. Župan je predsedniku sveta KS Francu Jurečiču predal uporabno dovoljenje za sistem ter s tem simbolično predal investicijo namenu. Na novi sistem se bo lahko priključilo 275 gospodinjstev.

Pomembna naložba za čistejše okolje in boljšo kakovost bivanja

Prisotne sta nagovorila predsednik KS Franc Jurečič in župan Ivan Molan, ki sta poudarila pomen sodelovanja občine, krajevne skupnosti in vaščanov. Župan Ivan Molan je ob tem z hvaležnostjo spomnil tudi na pokojno podžupanjo Občine Brežice in vaščanko Krške vasi Milo Levec, ki je s svojo predanostjo in osebnim pristopom pomembno prispevala k uresničitvi projekta.

V nadaljevanju je župan poudaril, da je Krška vas z novim kanalizacijskim sistemom, obnovljenim vodovodom in urejenimi cestami postala eno infrastrukturno najbolje urejenih naselij v občini. Krajanom je ob tem čestital ter se jim zahvalil za razumevanje in potrpežljivost v času gradnje.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič, ki je spremljal napredovanje del, je poudaril, da pridobitev pomeni velik korak za celotno vas, saj so poleg kanalizacije pridobili tudi obnovljen vodovod in na novo asfaltirane ceste.

Dogodka so se udeležili predstavniki sveta KS Krška vas, občinske uprave, projektanta, izvajalcev in nadzora, upravljavca kanalizacijskega sistema – Javnega podjetja Komunala Brežice, predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor, predstavniki medijev ter številni krajani.

Ključna investicija za trajnostni razvoj

Občina Brežice z izgradnjo kanalizacijskega sistema v Krški vasi nadaljuje sistematična prizadevanja za trajnostni razvoj in varovanje okolja. Projekt, ki je potekal od oktobra 2024 do januarja 2026, predstavlja največjo investicijo občine na področju okoljske infrastrukture v letih 2025 in 2026.

V okviru investicije je bilo: zgrajenih 5 črpališč, izvedeno podvrtavanje reke Save (pri HE Brežice, navezava na vod na Prešernovi ulici v Brežicah) in položenih več kot 7,3 km kanalizacijskih vodov (od tega več kot 4,2 km gravitacijskih in 3,1 km tlačnih vodov).

Sistem je uspešno prestal poskusno obratovanje do konca marca 2026, nato pa ga je prevzela Občina Brežice in ga v začetku maja predala v upravljanje Javnemu podjetju Komunala Brežice.

Posebnost sistema je, da se odpadna voda najprej zbira gravitacijsko, nato pa se s pomočjo črpališč prečrpava pod reko Savo pri hidroelektrarni Brežice do obstoječega sistema in naprej do čistilne naprave Mostec. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je bilo urejenih tudi 2,6 km glavnih vodov vodovoda ter 4 km cest, kar dodatno izboljšuje infrastrukturo v kraju.

Evropska sredstva in uspešno sodelovanje

Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 3,14 milijona evrov za gradnjo ter dobrih 54 tisoč evrov za nadzor. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Evropske unije v okviru instrumenta NextGenerationEU, iz katerega je Občina Brežice pridobila maksimalni znesek v višini 1 milijona evrov.

Gradnjo je izvajalo podjetje Kostak s partnerjem Gradnje Boštanj, strokovni nadzor podjetje Region, projektno dokumentacijo pa je pripravilo podjetje Vodar d. o. o. (prej Sava Projekt). Nadzor nad porabo sredstev je izvajalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Kulturni utrip kraja kot del slovesnosti

Slovesnost je obogatila tudi kulturna dediščina Krške vasi. Moški pevski zbor KD Ivan Kobal Krška vas, ki deluje v okviru društva z dolgoletno tradicijo vse od leta 1927, je s slovensko pesmijo poskrbel za slovesno vzdušje. Društvo bo prihodnje leto obeležilo 100 let delovanja.

Z glasbenim nastopom se je predstavil tudi Franc Vegelj, priznani harmonikar in dolgoletni zborovodja, ki s svojim delovanjem bogati kulturno življenje širše regije. Slovesni dogodek je povezoval Marjan Piltaver.