(GALERIJA) Ob mednarodnem dnevu Save v Brežicah poudarili pomen povezovanja, trajnosti in sobivanja z reko

Vir: ZPTM Brežice

V nedeljo, 31. maja, je v Parku HE Brežice potekal dogodek Sava povezuje, ki sta ga ob reki Savi organizirala Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter HESS, d. o. o. – Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Dogodek je bil organiziran ob mednarodnem dnevu Save, ki ga obeležujemo 1. junija, njegov namen pa je bil poudariti pomen reke Save, povezovanja lokalnega okolja ter trajnostnega odnosa do narave in prostora.

Brezplačen dogodek je obiskovalcem vseh generacij ponudil aktiven, poučen in zabaven dan v naravi. Dogajanje se je pričelo z vodenim pohodom po poti Aqua Flow Posavje ter vodenim kolesarskim doživetjem ob Savi, ki sta udeležencem približala naravne in turistične posebnosti območja. Veliko zanimanja je pritegnil tudi voden ogled HE Brežice, kjer so obiskovalci spoznali delovanje hidroelektrarne in pomen obnovljivih virov energije.

Obiskovalci so lahko uživali tudi v kulinarični ponudbi lokalnih dobrot. Na stojnicah so bile na voljo ribje in divjačinske jedi, pripravljene iz sestavin, ki izvirajo iz vode savskega porečja in njegovega obrežja.

Posebno živahno je bilo dopoldansko dogajanje za družine in otroke. Za dobro voljo najmlajših je poskrbel priljubljeni Ribič Pepe z glasbenim nastopom, otroci pa so uživali tudi v ustvarjalnih delavnicah in poslikavi obraza.

Dogodek je ponovno pokazal velik potencial prostora ob reki Savi za razvoj različnih vsebin, ki povezujejo rekreacijo, turizem, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa za vse generacije. Pomemben korak v razvoju območja predstavlja tudi Vila Envira, ki bo marca 2027 odprla vrata obiskovalcem ter ponudila nova doživetja ob reki Savi.