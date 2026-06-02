Umrl znani kranjski novinar

Piše: C. R.

Umrl je Peter Šalamon, znani kranjski novinar in kulturnik. Sodeloval je z Radiom Kranj, portalom Trma, Žurnalom 24 ter Prešernovim gledališčem v Kranju.

Pokojni Peter je bil star le 45 let, umrl pa je po hudi bolezni.

“Petra se bomo vedno spominjali kot srčnega, predanega gledališkega navdušenca in novinarja, ki je budno spremljal in soustvarjal življenje in javno podobo našega gledališča ter neprecenljivo prispeval k prepoznavnosti pomena gledališke umetnosti,” so zapisali na FB profilu Prešernovega gledališča Kranj.