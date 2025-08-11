Umrla je hrvaška glasbena legenda, njen sin umrl samo nekaj mesecev prej

Piše: C. R.

Na Hrvaškem se je poslovila 89-letna glasbena legenda Gabi Novak. Pevko so nazadnje videli na spominski slovesnosti v čast sinu, jazz glasbeniku Matiji Dediću, ki je umrl v začetku junija. V svoji karieri je prejela več nagrad, med drugim nagrado porin za prispevek k hrvaški zabavni glasbi.

Rodila se je leta 1936 v Berlinu, mami Nemki in očetu Hrvatu, s katerima se je kasneje preselila na Hvar.

Izobrazbo je pridobila v Zagrebu, kjer je diplomirala iz grafične smeri na šoli za uporabno umetnost, njen pevski talent pa je opazil Bojan Adamič, ki jo je povabil na gostovanja z Big Bandom v Ljubljani.

Prvi zakon je sklenila s skladateljem Stipico Kalogjero, a sta se po nekaj letih ločila. V drugo se je poročila z Arsenom Dedićem, s katerim je dobila sina Matijo. Arsen Dedić je tudi avtor številnih pesmi, ki jih je izvedla.