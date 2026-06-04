Janševa vlada izvoljena! Golob odhaja v zgodovino

Piše: C. R., Nova24tv.si

Janševa četrta vlada je izvoljena. Zanjo je glasovalo 49 poslancev od skupaj 79 navzočih poslancev. Proti je bilo 30 poslancev.

V Državnem zboru se je tako končala izredna seja državnega zbora, na kateri sp poslanci in poslanke obravnavali listo predlaganih kandidatk in kandidatov za ministre. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal vlado za celotno Slovenijo in za vse generacije.

Vlada bo tako po prisegi odšla na svojo prvo sejo, sledile bodo tudi prve primopredaje.

Predsednik vlade Janez Janša je uvodoma povzel predstavitve in zaslišanja kandidatov za ministre. Kot je povedal, so bila vsa vprašanja, ki so se nanašala na koalicijski program, odgovorjena, predlagani kandidati za ministre pa imajo vsi predhodne izkušnje v izvršilni oblasti. “Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije,” je povedal.

Kot temeljni problem je ocenil trenutno finančno stanje države, ki ima kljub visokim davkom (ponekod rekordno visokim) minus v državni blagajni in slabe gospodarske napovedi s strani mednarodnih institucij. “Imamo preko vseh razumnih meja razbohoteno birokracijo v posameznih sektorjih, ponekod pomanjkanje, recimo pri oskrbi starejših,” je povedal. Omenil je tudi pretirano centralizacijo države, podhranjeno lokalno samoupravo, strukturne probleme, “vseprisotno” korupcijo, ki se obravnava z “različnimi vatli”.

“Da ne omenjam tudi ne samo indicev, ampak konkretnih sumov sistemske korupcije, ki je bila zaznana v znanih špagetnih pogovorih,” je povedal, pri čemer se je nanašal na razkritja v skrivnih posnetkih, ki so v predvolilnem obdobju dodobra pretresli slovensko javnost.

“Vlada, ki bo danes potrjena, si želi vse kaj drugega kot delo in sprejemanje odločitev v političnih razmerah, kakršne smo jih spremljali na hearingih ali na začetku te seje. Želimo si sistematičen, če hočete dolgočasen mandat,” je povedal.

“Za nekatere, kar smo videli v preteklih mandatih, zdrs v totalitarizem nastopi tisti trenutek, ko ne morejo več popolnoma živeti na tuj račun. Tega izziva se zavedamo. Vidimo tudi, da je poslavljanje z oblasti za nekatere zelo travmatično,” je povedal in dodal, da poslavljajoča se vlada, ki bi morala opravljati zgolj tekoče posle, izvaja škodljive ukrepe s finančnimi posledicami.

Kot je napovedal, se bo s prisego 16. vlade Slovenije o naši prihodnosti odločalo tam, kjer je politična moč zasidrana. Vlada bo vsem opozicijskim strankam poslala t. i. “partnerstvo za razvoj”, s čimer bodo imele možnost soustvarjanja sistemske zakonodaje, ki bo imela širši družbeni pomen. Socialni demokrati so v preteklosti to možnost že izkoristili. “To je koristilo vsem,” je navedel.

“Roka je ponujena. Za sodelovanje pa sta potrebna dva, od vas bo odvisno, koliko bo tega,” je dodal.

Janša se je tudi zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so v času zaslišanj ministrskih kandidatov sodelovali konstruktivno s predlogi.

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