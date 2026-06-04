Proračunski primanjkljaj v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov

Piše: STA

Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov.

Odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 15,6 odstotka in so dosegli 41,6 odstotka odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu. Prihodki so se zvišali za 11,4 odstotka in so dosegli 41,5 odstotka načrtovanih prihodkov, so danes sporočili iz ministrstva za finance.

Med odhodki so za transferje posameznikom in gospodinjstvom namenili 10,8 odstotka več, v sklada socialnega zavarovanja 3,1 odstotka več. Odhodki za investicije so bili večji za 28,6 odstotka, stroški dela zaposlenih v javnem sektorju za 11,2 odstotka. Med prihodki so bili davčni prihodki višji za 7,5 odstotka.