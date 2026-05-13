(V ŽIVO) Robert Goter pričel z novim poskusom podiranja svetovnega rekorda v igranju harmonike

Piše: STA, Nova24tv.si

Na velenjski Visti se je danes začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Harmonikar Robert Goter pred začetkom ni skrival dobre volje in pričakovanja, saj se je na podvig pripravljal približno pol leta. Za nov rekord bo moral harmoniko neprekinjeno igrati 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Igranje v živo prenaša Prva TV.

“Vzdušje je super, počutim se odlično in komaj čakam, da začnem,” je dejal Goter. Vesel je bil tudi, da se podiranja rekorda niso lotili že dan prej, saj je bilo vreme po njegovih besedah katastrofalno, danes pa razmere na Visti omogočajo precej prijetnejši začetek zahtevnega izziva.

Tokrat želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je, kot pravi sam, “58 ur delal veselico“. Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato bo letos skušal bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih namerava čim bolj premišljeno razporediti. Del premorov bo namenil masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si bo vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Pri letošnjem rekordu bo uporabljal tudi nekoliko lažjo harmoniko. Poleg instrumenta, s katerim je igral že lani, ima pripravljeno še modro harmoniko, ki je približno kilogram lažja in tehta pet kilogramov. Kot pravi, bo skušal čim več igrati prav nanjo, saj mu bo manjša teža olajšala večdnevni napor.

Novost letošnjega poskusa bo tudi poseben zvočni signal. Člani Rotary klub Velenje so pripravili zvonček, ki ga bo opozarjal, kdaj se mora po odmoru znova lotiti igranja. Goter pravi, da bo predvsem v trenutkih največje utrujenosti pomembno, da bo signal čim bolj preprost in jasen.

Njegovo življenje se vrti okoli harmonike

Harmonikar poudarja, da ima rad izzive in drugačne ideje. Spomnil je, da je ustvaril prvi računalniški program za učenje harmonike na svetu, kasneje pa še portal Svet harmonik. Prav želja po drugačnih projektih ga je lani pripeljala do odločitve, da ob 40-letnici igranja harmonike poskusi podreti rekord v neprekinjenem igranju, igranje pa je zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur.

Tokratni rekordni maraton naj bi po načrtih zaključil v soboto ob 18. uri. Ob njem bo tudi ekipa sodelavcev in strokovnjakov, med drugim psihoterapevtka Neža Đoržić, ki mu pomaga pri psihični pripravi na večdnevni napor.