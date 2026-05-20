(GLOSA) Pozor, Levica! Zbiramo zamaške za vaš deseti kavč!

Piše: Gašper Blažič

Zadnje čase se je v parlamentarnih prostorih precej govorilo o kavčih. Bojda tistih, ki naj bi jih – za javni denar, seveda – dobila Levica. Za potrebe svojih prostorov za poslansko skupino.

Res nenavadno. Teh kavčev – ali foteljev – je menda devet, poslancev pa samo pet. Se pravi, da imamo opravka s foteljaši. No, člani Levice, vsaj najvidnejši, sicer zelo radi snemajo razne filmčke, kar pomeni, da niso ravno foteljaške sorte, ampak, pazite, ne pustijo, da bi kdo posnel prostore njihove poslanske skupine. Češ to je pa zasebna posest. Hopla konopla, pa jim imamo! So zelo za javno zdravstvo, javno šolstvo pa za socializem, Titeja in »vse je naše«, ampak to, kar je pri njih, pa ni stvar javnosti. Kot se je v rajnki Jugoslaviji večkrat reklo: kar je tvoje, je moje, kar pa je moje, pa naj te ne briga.

Ampak ni mi povsem jasno, zakaj bi imeli (skoraj) dva fotelja na enega poslanca. Je to morda zaradi njihovega črnogorskega sistema dela – da se spočijejo na drugem fotelju, ko vstanejo s prvega? Če je kavčev devet, predlagam zbiranje zamaškov za desetega. Da bosta res na vsakega poslanca dva kavča.

Se pa tudi sprašujem, ali se v prostorih poslanske skupine ogrevajo z radiatorji. Čeprav je že mesec maj, a je ta zaradi podnebnega segrevanja vsako leto bolj nadpovprečno topel. Saj veste, to je mesec, ko se praznuje marsikaj: obletnica Titejevega odhoda v »večna lovišča«, dan zatem sledi obletnica ustanovitve Kidričeve »prve slovenske« vlade, potem je seveda še »dan zmage«, ki je za ljubljanskega Zorana tudi praznik prestolnice. Jaz bi zato deveti maj raje imenoval »dan zmajev«, ker so z ljubljanskega grba sv. Jurija že zdavnaj sklatili, zmaja pa pustili.

So pa slabe volje sindikalisti – sedaj ne bodo mogli več počivati na svojih foteljih, ker prihaja na oblast razredni sovražnik. Jaša in Nika pa tako ali tako že mažeta verige na kolesih in pumpata zračnice. Fajtamo dalje!