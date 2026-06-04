(PISMO BRALCA) Ponovno oživljeno zanimanje za vesolje

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

To zanimanje je bilo močno v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, glavni vzrok: vesoljska tekma med ZDA in Sovjetsko zvezo, ki je prvega človeka spravila na Luno. Milijone navdušencev je bilo ob tem dosežku prepričanih, da bomo kmalu dosegli še planete Osončja in čez čas celo zvezde. A sledila je streznitev: pokazali so se številni težki problemi že glede potovanja na Mars, ki je med planeti najbolj obetaven.

Danes se spet bolj oziramo v vesolje, iz več razlogov. Z odkrivanjem eksoplanetov je nastopila zlata doba astronomije: to je omogočila tehnika – vedno zmogljivejši teleskopi, zlasti je tu pomemben James Webb (JWST), prvi, ki kroži na tirnici okrog Sonca, in pošilja nam fascinantne posnetke iz samih začetkov vesolja (stebri stvarjenja, prve galaksije), in zaznava nove in nove eksoplanete. In že lep čas poteka druga vesoljska tekma, tokrat med ZDA in Kitajsko, in tokrat je v igri spopad za Mars: kdo bo prvi z njega prinesel vzorce, morda odkril življenje, kdo bo prvi na njem razvil zastavo svoje države. Temu je namenjeno tudi ponovno osvajanje Lune s strani obeh držav: na njej zgraditi bazo, ki bo odskočna deska za Mars. Kaj pa druge zvezde?

Medzvezdna potovanja

V prejšnjem članku sem skušal prikazati, zakaj iz enačbe m=m0/(1_v2/c2)1/2 ne sledi, da so hitrosti v vesolju omejene na hitrost svetlobe. Da, prepričan sem, da moramo svoje predstave o vesolju močno spremeniti: hitrosti objektov v njem (planetov, zvezd, galaksij) so lahko zelo velike, kar potrjujejo tudi opazovanja, da, zaznali so tudi nadsvetlobno gibanje, a astrofiziki o tem molčijo, gotovo zato, ker jim je tako naročeno.

Hitreje od svetlobe? Na prvi pogled kaže, da se nam odpira tudi možnost potovanj do zvezd, vsaj do najbližjih v naši galaksiji. In morda celo selitev na neke tamkajšnje planete, ugodne za življenje, zdaj, ko je naš rodni planet zašel v hudo okoljsko krizo. A stvar ne bo preprosta. Teoretično je sicer možno: fotonska raketa, kot kaže izračun, bi najbližjo zvezdo (Proksima Centauri) dosegla v enem letu! A bojim se, da je to možno le na papirju, bojim se, da nam takšne rakete nikoli ne bo uspelo zgraditi, predvsem je tu problem proizvodnja antimaterije in njeno shranjevanje, na takšnem potovanju pa bi se pojavili tudi neštevilni drugi tehnični problemi. Ali smo potem obsojeni na to, da ostanemo na tem našem edinem planetu, ali je potem izključeno tudi, da bi nekdo drug z neke druge zvezde prišel k nam? Uradna astronomija danes pravi: kar se ZAGOTOVO ve o vesolju, je to, da so razdalje v njem tako ogromne, da nihče ne more do nas. Podobno naš Dušan Petrač od Nase: »Zaradi nepremostljivih razdalj nikoli ne bomo vedeli, ali smo ali nismo sami«. Ali iz tega sledi, da je bilo vse pisanje nedavno umrlega Ericha von Daenikena ena sama prevara lahkovernih in nepoučenih množic?

Primer Erich von Daeniken

Temeljna ideja njegovih knjig: nekoč v davni preteklosti so nas obiskali nezemljani in pomembno vplivali na nadaljnji razvoj človeštva. To je potrjeval s številnimi »dokazi«, ki jih je našel po vsej zemeljsko obli. To so razni arheološki artefakti, in roko na srce: sodobna arheologija na številne uganke še do danes nima odgovora!

Gotovo ni slučaj, da je vse to sovpadalo z izstreljevanjem raket v vesolje in pristajanjem človeka na Luni v tistem času, njegove ideje so zato pri mnogih padle na plodna tla, še posebej zato, ker je von Daeniken znal vse skupaj »zabeliti« s svojo zelo bogato fantazijo, zato je s svojimi knjigami tudi ogromno zaslužil! Spominjam se, da sem takrat (kot 12-leten) kar požrl njegovi najbolj znani knjigi »Spomini na prihodnost« in »Nazaj k zvezdam«.

Za moje pojme se je on v mnogih primerih s svojo domišljijo spustil predaleč, npr. s trditvijo, da so bili bogovi svetovnih religij astronavti, po njegovo je celo pri starozaveznem Jahveju šlo za to. A kljub temu: na Zemlji obstajajo številne zagonetke in nepojasnjene stvari iz davne preteklosti. Zame so še največja uganka piramide.

Problematika gradnje piramid

Največja nepojasnjena skrivnost iz preteklosti se mi zdijo piramide. Prepričan sem, da jih tudi z današnjimi tehničnimi sredstvi ne bi zmogli zgraditi, ali pa le z ogromno časa in naporov. In to naj bi zmogli že pred tisočletji, v 20 letih, ko so bila na razpolago le bronasta dleta in človeške mišice?? 2500 000 dva-in večtonskih, apnenčastih kvadrov, izklesanih, zglajenih in položenih tako natančno, da v špranje med njimi ne gre niti britvica? Sicer sem glede tega povprašal tudi UI, odgovorila je, da danes podcenjujemo njihovo takratno tehnično spretnost in organiziranost, in potem je navajala možne načine klesanja in prevažanja teh klad. Odgovori me niso prepričali, so zelo za lase privlečeni, sicer je pa ona povsem odvisna od podatkov, danih na splet, ti pa so delo človeške, se pravi naravne in vedno zmotljive inteligence.

Se pravi, moje mnenje (ki ga nikomur ne vsiljujem!) je, da teh piramid pri Gizi niso mogli zgraditi Egipčani, stale so že davno pred pojavom njihove sicer fascinantne civilizacije. Sicer pa imamo pri nas (Visoko pri Sarajevu) še večje piramide, in tam naokrog ni sledu o kakšni visoki kulturi, ki bi jih lahko zgradila. Neka razlaga zanje, ki me ne prepriča: gre za rezultat procesov v zemeljski skorji, te piramidalne oblike naj bi torej nastale slučajno. To me ne prepriča, nemogoče se mi zdi, da bi bile tako pravilne geometrijske oblike rezultat slučaja. In potem skalne klade, ki jih gradijo: trdnejše so od vsakega betona! Potem še rovi v njih, nekateri pravijo, da gre za posledico rudarjenja, a kdo bi iskal rudo tam, kjer nobene uporabne ni, in povrh še kopal v tako trdo skalo?? Tako se mi zdi sprejemljiva neka temeljna ideja E. von Daenikena, da so nas nekje v davni preteklosti obiskali nezemljani in za seboj pustili določene sledove. Seveda se postavlja vprašanje, na kakšen način so jih oni gradili in v kakšen namen. Gotovo ne samo zato, da bi nam zapustili neko sled. Nekaj pa je gotovo: morali so poznati neko nam neznano visoko znanost, ki jim je sploh omogočila, da so nas dosegli. In če so nas, jim tudi takih piramid ni bilo težko zgraditi! Kaj pa danes, ali nas še opazujejo in obiskujejo?

Problematika NLP

Tudi pri strokovnjakih so mnenja glede tega deljena. Dejstvo pa je, da so na nebu opažene številne nenavadne in nepojasnjene stvari, to se dogaja tudi danes, in sicer permanentno in na vseh krajih sveta. Ali je možno, da gre za nezemljane? Da, mislim, da je povsem možno.

Naredimo nek preprost izračun, ki je povsem realen, danes, ko odkrivamo vedno nove eksoplanete (odkritih že 4000!), in je znano, da ima skoraj vsaka zvezda svoj planetni sistem. V naši galaksiji je 200 milijard zvezd (200 000 000 000), in če se je le na vsaki tisoči pojavilo življenje, je to 200 milijonov takšnih planetov! In če se je samo na vsaki tisoči od teh pojavilo inteligentno življenje, je to 200 000 takšnih zvezd. In če se je na le eni promili od teh pojavila visoko razvita civilizacija (morda mnogo više razvita kot ja naša, in razvita tudi v neki drugi smeri!), je to 200 takšnih civilizacij samo v naši galaksiji!

A če obstajajo, zagotovo niso prišli k nam s fotonsko raketo, ta je še vedno prepočasna, dosegla bi le nekajkratnik svetlobne hitrosti, zato bi npr. do 1000 svetlobnih let oddaljene zvezde potovali nekaj stoletij. Prav pravi dr. Dušan Petrač, da so razdalje »nepremostljive«. A to je pogled skozi naše oči, našo stopnjo razvoja in našo današnjo tehniko. Nekaj se mi zdi zagotovo: če so prišli k nam, so morali potovati na način, ki v hitrosti praktično ne pozna omejitev (tudi 1000x hitreje od c). Sicer to ni neka moja ideja, takšne in podobne zamisli so že desetletja priljubljena tema SF romanov in številnih filmov, ko se vesoljska ladja dematerializira in spet materializira, ali ko zapusti prostor-čas in skozi »črvino« (skrajno ukrivljen prostor) vstopi na drug konec vesolja.

Vsekakor obstaja nemalo pričevanj o »neznanih letečih predmetih«, ki jih do danes ni bilo mogoče z ničemer pojasniti, in zanimivo je, da imajo opisi številnih prič, ki jim jih je bilo dano vsaj kakšno minuto opazovati, marsikaj skupnega, npr. to, da ti objekti lebdijo v zraku in pri tem ni opaziti kakšnega motorja oz. pogona, in da lahko v delčku sekunde dosežejo velikansko hitrost (40 000 km/h, zabeleženo z radarjem), in to brez kakršnegakoli pospeševanja, in podobno lahko tudi radikalno spreminjajo smer, bliskovito, brez zavojev, ovinkov, pri velikanski hitrosti, kar pri neki stvari, ki ima vztrajnost, nikakor ne bi bilo mogoče! Po mojem je to mogoče pojasniti samo tako, da so to objekti brez teže in vztrajnosti. Ko imamo namreč opravka s težo in vztrajnostjo (kar je lastnost vseh materialnih stvari!), je nujno nekaj, kar predmet drži v zraku in nekaj, kar ga pospešuje, če ga hočemo spraviti do manjše ali večje hitrosti gibanja. NLP pa kot da niso podvrženi temu zakonu, ne potrebujejo ničesar, kar bi se upiralo gravitaciji niti nečesa, kar bi jih pospeševalo. Pravzaprav se obnašajo kot duhovni (ne-materialni) objekti. Če obstajajo, izgleda kot da je za njimi neka tehnologija, ki je sposobna snovnim stvarem odvzeti težo in vztrajnost.

Če se namreč vrnemo k fotonski raketi: njena masa (vztrajnost) se s hitrostjo ne veča po relativistični enačbi m=m0/(1_v2/c2)1/2, njen pogon bi moral ves čas premagovati samo »mirovno maso«, a tudi ta bi bew3ila vedno manjša, zaradi porabe goriva (materija-antimaterija), tako, da bi dosegli hitrost približno v=3c, kar pa je še vedno mnogo premalo za uspešno potovanje po vesolju, do zvezde, oddaljene 1000 svetlobnih let (kar za galaksijo, ki ima premer 150 000 svetlobnih let, ni nobena velika razdalja!) bi potrebovali nekaj stoletij. Tudi če bi jo nam uspelo zgraditi, bi bil njen največji problem ravno njena teža in vztrajnost. Teža zato, da premaga gravitacijo Zemlje, še neprimerno več energije pa bi bilo potrebne zato, da jo pospešimo preko hitrosti c . A pozor: ogromno energije in časa bi porabili tudi zato, da bi jo na cilju upočasnili nazaj v stanje mirovanja, če naj sploh nekje pristane!

Toliko o fotonski raketi, in še ta bo, se bojim, ostala le kot ideja, na papirju. Se pravi, s tehniko, ki se jo danes lahko zamislimo, nam je vesolje nedostopno, in na primeru fotonske rakete se pokaže, da je tu največji problem vztrajnost in teža vsega materialnega. Kar pa kaže nato, da imajo nezemljani, če so nas res obiskali, neko tako visoko tehnologijo, da zmore materialnim stvarem odvzeti težo in vztrajnost, in opazovanja NLP to njihovo lastnost (sposobnost) potrjujejo!

Nazaj k piramidam

Le-teh, po mojem, niso zmogli zgraditi ljudje tistega časa, s sredstvi tistega časa. Kaj so takrat zmogli, kažejo manjše tri piramide ob treh velikih pri Gizi. Uradna razlaga Velike piramide: grobnica za faraona. A zakaj ravno zanj, zakaj jih niso gradili tudi za druge faraone? In znano je, da so jih oni pokopavali v Dolini kraljev. In čemu tako velika grobnica, če so morali vedeti, da bo slej ko prej oplenjena?? Vse njihove grobnice so bile vedno tudi bogato poslikane, medtem ko so stene v Keopsovi piramidi povsem prazne!

Gradnjo velikih piramid si lahko predstavljam edino tako, da so bili ti ogromni kvadri (do milimetra natančno!) odrezani z neke vrste močnim laserjem, in sta jim bili potem odvzeti teža in vztrajnost. Le tako si lahko predstavljam, da je bilo potem teh 2500 000 blokov mogoče prestaviti na ustrezno mesto in jih potem (spet do milimetre natančno) sestaviti v geometrijsko dovršeno obliko piramide (ki ima poleg tega v svoji notranjosti še razne hodnike in prostore, še ne povsem raziskane!).

Zakaj naj bi jih prišleki nekje daleč iz vesolja zgradili? Del odgovora so mi dali poskusi s piramido. Če izdelamo repliko Keopsove piramide iz kartona (enako razmerje stranic) in položimo na 1/3 njene višine košček mesa, le-ta ne segnije, se posuši in ohrani (isti kos enake vrste nekje drugje takoj začne smrdeti), kar kaže na to, da so piramide generatorji neke vrste energije, lahko, da so jih vesoljci uporabljali za to, tudi njihovi NLP potrebujejo neke vrste pogon. To bi pojasnilo njihovo natančno izgradnjo, masivnost in dosledno obrnjenost v smeri sever-jug oz. vzhod-zahod. Vse to gotovo prispeva, da bolj učinkovito zbirajo energijo. Tega mnenja je tudi Semir Osmanagić – odkritelj bosanskih piramid, ko sem pred leti poslušal njegovo predavanje, je povedal, da je potrjeno to: piramide so izvor neke oblike energije! Lahko, da so jih uporabljali tudi za način komuniciranja z zvezdo, s katere so prišli.

On je povedal tudi, da piramide obstajajo povsod po svetu, le da mnogokrat zasute pod plastmi zemlje in rastlinja, in današnje politične elite se izmikajo soočenju z resnico o njih, tako je tudi na primeru Visokega odpor, da bi z njih odstranili plasti zemlje, ki so se nabrale v 40 000 letih in bi se »Piramida Sonca« pokazala v vsej svoji pravilnosti in veličini. Je večja od Keopsove!

Brez-težnost in ne-vztrajnost

Pentagon je pred kratkim razkril arhivske posnetke, ki bi se lahko nanašali na NLP, strokovnjaki pravijo, da se jih da pojasniti tudi brez NLP, a bojim se, da najbolj pomembnih niso pokazali. Prepričan sem, da današnje politične elite po svetu marsikaj prikrivajo in se izmikajo resnici o piramidah in NLP, iz več razlogov, eden od teh je gotovo tudi v tem, da bi s tem trpela avtoritete njihove oblasti: če bi priznali neka bitja, ki jih zelo presegajo in ki imajo mnogo bolj napredno tehnologijo kot oni. V moderni dobi oblast gradi svojo avtoriteto tudi na tehničnem napredku! In poleg tega bi morali tudi močno spremeniti zgodovino človeštva, kar tudi ni v njihovem interesu. Spet smo pri tem: kako politika lahko tudi marsikaj ovira – ni več brezkompromisnega iskanja resnice!

Za konec bi navedel osebno mnenje (ki ga ne vsiljujem, lahko, da se tudi motim!) o drugih planetih in medzvezdnih potovanjih: verjamem v mnogo više razvite civilizacije od naše (razvite tudi na drug način in jih zato mi s svojim načinom ne zmoremo razumeti!), in tudi, da strahotne razdalje vesolja niso nepremagljive, glavna ovira pri tem je vztrajnost vsega snovnega, zato NLP, če obstajajo, le-te nimajo, kar potrjujejo tudi številna opažanja. A to konec koncev ni nekaj novega: v hinduizmu je običajno verovanje v višje planete in življenje na njih, in v jogi obstaja tudi znan način potovanja tja: človek jih lahko dosega kot duh, duša, v stanju meditacije, indijski jogiji in mistiki pa so sposobni premagati tudi svojo težo in se v stanju globoke meditacije dvigniti.