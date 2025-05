Slovo igralca, ki je trikrat delal družbo agentu 007 – ga poznate?

Piše: C. R.

James Bond ga je imel kar trikrat ob sebi. Enkrat kot zlikovca, dvakrat pa kot sodelavca. Kdo je to?

Imenuje se Joe Don Baker, ki je bil po rodu iz Teksasa, rodil se je leta 1936, mediji pa poročajo, da je umrl 7. maja letos. Ena od ikon holivudske filmske industrije se je dobro znašel tako v vlogi kriminalcev kot mož postave.

Leta 1987 je imel tudi eno osrednjih vlog v filmu “Dih smrti” (The Living Daylights). Agenta 007 je takrat upodobil Timothy Dalton, Baker pa je zaigral Brada Whitakerja, fanatičnega preprodajalca orožja in drog, ki se je ustalil v Tangerju v Alžiriji. Uspel je doseči načrt lažnega prebega generala sovjetske KGB Giorgija Koskova na Zahod, pri čemer so želeli žrtvovati tudi Koskovo dekle s Slovaške, ki je sicer igrala na dragocen Stradivarijev čelo “Lady Rose”. Z njo se je povezal Bond, neprevidnost pa jo je pripeljala kot ujetnika v sovjetsko vojaško bazo v Afganistanu. Tam je bil dejansko sklenjen smrtonosen posel z nabavo orožja tako za Sovjete kot za afganistanske upornike. Tudi s pošiljko surovega opija, ki naj bi bila poslana na Zahod, a do tja ni prišla.

V 90ih letih se je Baker vrnil v franšizo z novo vlogo v filmih Zlato oko in Jutri nikoli ne umre, ko je Bonda upodobil Pierce Brosnan. Tokrat kot zaveznik – agent CIA Jack Wade kot nekakšno nadomestilo za sicer bolj znano vlogo Bondovega starega znanca Felixa Leiterja.