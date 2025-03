(SKRITO V RAJU) Klinika Steiner tudi v resnici obstaja! Vendar …

Piše: J. S.

Če ste se v enem od naših prejšnjih člankov lahko ogledali, kje se v resnici nahaja lokacija Klinike Steiner iz nadaljevanke “Skrito v raju”, naj vam postrežemo s še enim presenečenjem.

Namreč, klinika Steiner obstaja tudi v resnici. Obstaja namreč podjetje, ki pokriva zasebne ambulante splošne medicine, sedež pa ima v Mozirju. Imenuje se po Kseniji Mijin Steiner, zdravnici, ki je tudi njena pooblaščena oseba ter izvajalka zdravstvenih storitev.

Ta klinike torej, razen imena, nima kaj dosti zveze s kliniko Steiner na malih zaslonih, je pa res, da včasih tu in tam kdo pomeša resničnost in fantazijo, zato je tudi igralec Hans Siegl, osrednja ikona avstrijske nadaljevanke Gorski zdravnik, povsem oblegan s strani ljudi, ki so pri njem iskali – zdravstvene nasvete. Ali ima takšne težave tudi igralec Aleš Valič, ki v nadaljevanki Skrito v raju upodobil doktorja Edvarda Steinerja, nam ni uspelo izvedeti.

Res pa je še nekaj drugega: da zaradi aktualne zdravstvene politike sedanje vlade vse več zdravnikov beži iz javnega zdravstva v zasebnega …