Nepotizem: Ministrova “nova” članica nadzornega sveta novomeške Krke

Piše: Moja Dolenjska

Skupščina novomeške tovarne zdravil Krka je na julijski seji za članico nadzornega sveta imenovala širši javnosti neznano Sanjo Savič. Za novo članico jo je predlagal Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Žiga Debeljak, kader Zorana Jankovića in Roberta Goloba.

Na portalu info360.si so ob tem imenovanju zapisali, da Savičeva “velja za osebno izbiro finančnega ministra Klemna Boštjančiča, s katerim Savičeva tudi prijateljuje”.

Boštjančič, ki je tudi podpredsednik vlade in podpredsednik stranke Gibanje Svoboda, tega zapisa na info360.si še ni demantiral. Portal pozareport.si pa je zapisal, da gre za zadevo, “ki močno diši oziroma smrdi, kakor vam drago, po kadrovskem forsiranju prijateljic” in da gre pravzaprav za nepotizem.

“Viri namreč pravijo, da sta Boštjančič in Savičeva tudi zasebni oziroma intimni par, čeprav to kakor skrbno prikrivata,” so dodali.

Finančni minister Boštjančič se je nedolgo tega ločil. Tudi prvi ženi Evi je uredil funkcijo. Članica sveta ljubljanske Drame je postala na predlog vlade. “Njegova nova” pa je bila izvoljena za članico nadzornega sveta Krke, kar je nepotizem brez primere.