V temni noči umirajo sinovi Evrope

Piše: Andrej Sekulović

V Angliji je ugasnilo še eno mlado življenje zaradi smrtonosne mešanice množičnih migracij in politične korektnosti. Tokrat je bil žrtev 18-letni Henry Nowak.

Svet je zapustil 3. decembra lani, a je novica o njegovi smrti šele zdaj prišla v javnost. Ne le zaradi njegove tragične usode ali zaradi tega, ker ga je zabodla temna roka tujca. Ampak zato, ker bi bil Nowak morda lahko še živ, če bi živeli v svetu, kjer je sodobni »rasizem« nemočen. Ta Beseda je povzročila njegovo smrt. Laž tujca, ki bi nad može postave lahko priklicala prekletstvo, če slučajno ne bi bila laž.

Nowaka je namreč ubil 23-letni Indijec Vickrum Digwa. Zabodel ga je s kirpanom, obrednim nožem, ki ga sikhi lahko nosijo javno, saj jim to dovoljuje zakonodaja o verski strpnosti. Ob prihodu policije pa je trdil, da ga je fant napadel in ozmerjal z rasističnimi kletvicami. Kasneje se je izkazalo, da se je zlagal. Kljub temu so Nowaka – namesto da bi mu pomagali – policisti vklenili in v lisicah je izkrvavel na mrzlem pločniku. Čeprav je prosil za pomoč in je policistom povedal, da je bil zaboden, mu niso verjeli. Eden od policistov naj bi mu celo odvrnil: »Ne, kolega, ne bo držalo.« Pred smrtjo je Nowak dejal: »Ne morem dihati.«

Kdor se spomni divjanja, ki ga je pred leti povzročil umor Georgea Floyda v ZDA, se bo spomnil, da je Floyd pred smrtjo izrekel isti stavek. A ker je šlo za temnopoltega kriminalca, so te besede spravile na kolena vse, od uličnih vandalov do predsednikov držav. Ko pa gre za belega študenta, sicer poljskega izvora, ostane za njim le oglušujoča tišina. Nowak je bil napačne polti. Napačne polti, da bi mu verjeli policisti, in napačne polti, da bi njegova usoda vzbudila splošno ogorčenje javnosti.