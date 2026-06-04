Natu lagal o obrambnih izdatkih, sedaj komentira morebitno novo sestavo vlade

Piše: Celjski glasnik

Zgodba, ki jo v zadnjih dneh lahko spremlja Slovenija, se lahko dogaja samo v državi, kjer po 35 letih ni “zrasla” prava demokracija.

V kolikor bi temu bilo tako, bi veretno človek, ki je zavajal s podatki eno največjih združenj na svetu, če ne največje v tistem trenutku zapustil vse položaje in funkcije. Tako pa danes raje govori o tem kako nekateri niso primerni za zasedbo ministrskih položajev.

Pazi to … veterinar, ki je bil del mandata obrambni minister in ki je lagal Svetu NATA o porabi sredstev za obrambo v Sloveniji, je kritičen do kadrovske sestave nove vlade. Po njegovem novi vladi manjka strokovnosti. Morš mislit. Človek ne ve kdaj je bolje biti tiho.… — Vasja Knapič (@Vasja_Knapic) May 29, 2026

Če je veliko državljanov presenečenih nad zadnjimi razkritji, da je Slovenija s podatki zavajala NATO o obrambnih izdatkih, mnoge Tržičane to niti malo ne preseneča. V javnost je namreč prišlo razkritje, da je ministrstvo pod vodstvom Boruta Sajovica NATU podajalo napačne podatke, samo zato, da bi prikazali, kako je država izpolnjevala zaveze o 2 % DBP-ju za obrambne namene. Vendar ljudje iz Tržiča nad tem niso presenečeni, saj gre za človeka, ki so mu takšne prakse povsem nekaj normalnega.

Še najbolj bizarno pa je, da danes ta isti Borut Sajovic ljudem govori kako posamezni kandidati vlade Janeza Janše niso primerni za ministrske položaje. “Pazi to … veterinar, ki je bil del mandata obrambni minister in ki je lagal Svetu NATA o porabi sredstev za obrambo v Sloveniji, je kritičen do kadrovske sestave nove vlade. Po njegovem novi vladi manjka strokovnosti. Morš mislit. Človek ne ve kdaj je bolje biti tiho,” je samo eden od odzivov na brezbrižnost Boruta Sajovica.