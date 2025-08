Na hitro še en elektro avto državno nastavljenih direktorjev

Piše: Spletni časopis

Sredi počitnic povsem električnega lepotca kupuje še direktor posebnega državnega podjetja, ki ga je naša oblast ustanovila, da bi z državnim denarjem državnim železnicam zgradilo 27,1 kilometrov železniških tirov med Divačo in Koprom. Podjetje 2TDK od marca 2023 vodita Marko Brezigar, in Matej Oset. V letu 2023 so imeli 38 zaposlenih, za plače je šlo 2,2 milijona evrov.

Električne limuzine si politično nastavljeni direktorji državnih podjetij množično kupujejo, ker jih je država v celoti oprostila bonitete, če takšne avtomobile uporabljajo v zasebne namene. Za razliko od navadnih ljudi se državni direktorji na morje z družino peljejo brez stroškov bencina, zavarovanj, servisov, gum in podobnih neprijetnosti. Pa tudi sicer se zasebno vozijo tako ugodno. Povrhu vsakih nekaj let tak avto menjajo.

Da kupujejo električnega lepotca vrednega do 60.000 evrov so v 2TDK objavili 30.7. Še pred koncem avgusta nameravajo že odpirati ponudbe. Tako so določeni roki:

Z nakupom morda hitijo tudi, ker je vlada spremenila uredbo o zelenem naročanju, po kateri so si direktorji državnih podjetij, kot sem opozoril v Spletnem časopisu, kupovali limuzine z res ekskluzivno dodatno opremo, ki nima nobene zveze z zelenim prehodom ali čem takim. Najbolj je po tem zaslovel šef SID banke Borut Jamnik, ki je kupoval dva električna avtomobila, seveda tudi za osebno rabo, z vgrajenim zvočnim sistemom z najmanj dvanajst zvočnikov s skupno močjo najmanj 600 W. ChatGPT je to opisal tako: “Avto s hudim ozvočenjem, verjetno tisti tip avta, ki se ga sliši, še preden ga vidiš.”

Novo uredbo, po kateri si bodo državni direktorji nekoliko težje kupovati gore zvočnikov, masažne sisteme v sedežih, ki se tudi hladijo v vročih poletnih dneh in podobnih sladkosti, je vlada sprejela 12 junija, veljati pa bo začela s trimesečnim zamikom. In ne šele 15 dni po objavi v uradnem listu, kar je sicer tudi določeno. Tako je več časa, da se izpeljejo in dokončajo še zadnji nakupi sijajno opremljenih avtomobilčkov pred začetkom resne volilne kampanje pred volitvami v začetku prihodnjega leta.

Jamnik je v SID banki pogodbo o nakupu dveh zelo dobro opremljenih lepotcev podpisal 10. junija. Dva dni pozneje je vlada spremenila uredbo in po novem je poudarek uredbe o zelenem naročanju, da je »energetska učinkovitost na prvem mestu« .

Si lahko mislite?

Cilj več ni najbolj prijeten prevoz na počitnice direktorje državnih podjetij z državnimi avti brez vseh stroškov. No, brez vseh stroškov bo še vedno. Le zvočnikov bo najbrž nekaj manj.

Ob električnem lepotcu, ki ga kupujejo, v 2TDK še štiri avtomobile za dve leti najemajo. Za nekaj deset zaposlenih. A pri najemanju ne gre za povsem električno gnana vozila. Če jih bodo uporabljali v zasebne namene, bodo morali plačati boniteto. Specifikacije so takšne: