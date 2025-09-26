Ministrica Bratušek razburja s pasom, vrednim eno minimalno plačo

Piše: Moja Dolenjska

V Mirni so včeraj Direkcija RS za infrastrukturo ter občini Mirna in Šentrupert uradno odprli prenovljeno mirnsko obvoznico, z gradnjo katere je začela in jo omogočila še vlada Janeza Janše, zdajšnja pa te investicije ni mogla več ustaviti. Slavnostna govornica je bila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki pa je bolj kot s svojim govorom pozornost povzročila s svojo opravo.

Poznavalcem namreč ni ušlo, da je ministrica na otvoritvi nosila pas prestižne francoske znamke Hermès, ki na spletu stane 600 evrov. Nasploh se cene pasov omenjene znamke v osnovni različici gibljejo od 600 do 900 evrov, še bolj luksuzne različice pa od 1000 pa kar do 6000 evrov.

Od kje ministrica toliko denarja, da zgolj za pas odšteje 600 evrov, ni znano. Močno pa dvomimo, da takšno razkošje omogoča zgolj ministrska plača.