Kršinar umaknil tožbo proti Janši zaradi komentarja, da laže in je očitno na trdih drogah

Piše: Spletni časopis

Novinar Reporterja Igor Kršinar je sredi januarja letos po svojem novem zastopniku (pred tem ga je zastopala bivša soproga) umaknil zasebno tožbo proti predsedniku SDS Janezu Janši, sodnica Tina Lesar pa je prejšnji mesec zaradi tega ustavila zasebni kazenski postopek.

Kršinar je Janšo zasebno tožil, ker se je ta na omrežju X na njegov članek o dogajanju na komisiji za nadzor obveščevalnih služb, ki ga je naslovil: “Janez Janša grozil Šarčevi poslanki Jerci Korče (takrat LMŠ, pozneje Svoboda) s povračilnimi ukrepi, ko pridejo na oblast. Padale bodo glave” odzval s komentarjem na omrežju X, ki je bil takšen: “Čista laž. Očitno je Kršinar že spet na trdi drogi”.

Kršinar se je zaradi takšnega odziva na svoj članek počutil razžaljenega. Janša je v postopku zanikal krivdo.

Kršinarja je še dodatno razjezilo, ker je poslanec SDS Žan Mahnič k odzivu Janše pripomnil še: “Kršinar spet mešal viski in Helex”.

V postopku je Kršinar trdil, da ni alkoholik ali uporabnik drog in pomirjeval, poleg tega je zagotovil, da nikoli ni imel težav, povezanih z zlorabo drog ali alkohola.

Da se postopek ustavi in da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, je sodnica februarja letos odločila tako:

Zasebno tožbo je Kršinar vložil januarja 2020, novi zastopnik Kršinarja pa je po petih letih umaknil tožbo in pri tem navedel, da sta se stranki dogovorili, da vsaka od njiju krije svoje stroške Kršinarjevega postopka.

Na začetku je Kršinarja zastopala soproga, s katero pa se je medtem razšel.

O sodnem postopku so mediji obširno poročali, o razpletu pa podobne pozornosti ni opaziti.

Iz komisije za nadzor obveščevalnih služb se v medijih pogosto pojavijo članki za diskreditiranje opozicije v krist vladnih strank. Podobnemu dogajanju smo priča v teh dneh, ko iz NSi protestirajo, da je iz policije preko Vesne Vuković na portal Necenzurirano ušlo, da je komisija preverjala, ali so policisti v aferi Dars ravnali zakonito pri morebitnem nadzoru telefonskih pogovorov. Zaradi tega nadzora zakonitosti ravnanja policije pa proti poslancem NSi poteka celo predkazenski postopek. V nadzorni komisiji so ob vladnih poslancih zadnja leta le poslanci NSi zaradi goljufanja vladnih strank, ki so na začetku mandata parlamenta onemogočili nadzor ravnanja z javnim denarjem in morebitnega zlorabljanja obveščevalnih služb veliko večji opozicijski stranki SDS.

Takšnemu sramotnemu ravnanju vladajočih strank smo bili priča prvič.