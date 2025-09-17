(GLOSA) Za Svobodo – s »pohanjem« naprej!

Piše: Gašper Blažič

Strici so mi povedali, da ima SDS velik problem: podpirajo jo namreč samo zaostali in neizobraženi ruralneži, rovtarji in pijanci. Na drugi strani pa Gibanje Svoboda podpirajo sami ugledni izobraženci, pred katerimi lahko snamem klobuk.

Priznati moram, da ob tem spoznanju nisem presenečen. Že pred kakšnimi dvajsetimi leti sem za Demokracijo napisal sarkastično kolumno, ko so Slovenske novice prav tako spravile v javnost kakor zelo ugledno raziskavo, ki je dala podobne rezultate. Samo da je bila v vlogi, ki jo ima sedaj Gibanje Svoboda, takrat LDS. In Robert Golob je bil takrat njen član. Ja, res je naš Robi lahko ponosen. Vedno je bil del elite, vedno je bil v družbi najbolj razgledanih, najbogatejših, najbolj izobraženih, najbolj sposobnih. Skratka, vse naj naj. No, takrat sem zapisal, da je po interpretaciji naročnikov raziskave le tisti, ki voli LDS in Združeno listo (sedaj je to SD), pravi Slovenec. Tisti, ki podpira SDS, pa je Slovenček ali pa Slovencelj.

Vendar glede na informacije iz prve roke o izobrazbi nisem več čisto prepričan. Vlado res vodi elektrogenij, ampak v njej imajo svoje ministrske položaje trgovec, šivilja (z malomarnim magisterijem), kelnarca in kuhar. Glavni bilten jim ureja gimnazijski maturant, prisegajo pa na »šlosarja«. Mogoče pa v vladi pogrešajo kakšnega slaščičarja, kdo ve?

Kakorkoli že, ne morem biti ravnodušen ob dejstvu, da svobodnjaki v svoje vrste nikakor niso mogli zvabiti dvojnega doktorja prava Klemena Jakliča. Tako jim kot »janšist« močno kvari povprečje, ki ga potrebujejo za raziskavo. Imajo še pol leta časa, da do volitev izobrazijo volilno telo, kdo je v naši državi naprednjak. Mogoče so pa zato pripravili zakon o »pohanju«, kdo ve? Menda tisti »zapohani« vedo več. Ker se jim kakšna reč rada tudi v dvoje prikaže …