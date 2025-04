(GLOSA) Osmomarčevsko barvanje stolnice, priskrbimo Niki obrtno dovoljenje

Piše: Gašper Blažič

Priznam, da sem zadnje čase zmeden. Premier Robert Golob po tekočem traku blagoslavlja nova stanovanja kot kakšen škof in ob tem tudi ponosno pove, da so ta nova stanovanja delo njegovih zgaranih rok.

Ubogi revež tako gara, da je menda celo Tina jezna, ker ga po cele dneve ni doma. Stanovanja pa gradi celo takrat, ko odfrči v tujino. No, on že ve, kako se to dela. Zmeden pa sem zato, ker njegov minister za solidarno prihodnost Brincelj, pardon, Simon Maljevac počne praktično isto. In potem Levica oznanja, koliko novih stanovanj je zgradila. Po naključju so to tista, ki jih je zgradil Robert Golob.

Zdaj pa res ne vem več, kdo nam laže. Čisto mogoče je, da so videoposnetki z Maljevcem, soustanoviteljem ta čas najbolj vroče feministične organizacije, namreč Inštituta 8. marec, bolj stvar »lizanja zadnjic« ali pa iskanje nove spolne identitete. O osmomarčevskih sufražetkah sicer ne bi izgubljal besed, nekaj sem o njih zapisal že pred dvema tednoma.

Zanima pa me, ali je res, da se one fajtajo tudi za pridobitev dovoljenja za obrtno dejavnost. Da bodo lahko vsake toliko časa malo »poštrihale« ljubljansko stolnico. Ob zadnji tovrstni umetniški inštalaciji se jim je zgodil kiks, ker so za ljubljansko stolnico izbrale vijolično barvo. No, razen če upoštevajo liturgično barvo postnega časa, ki je seveda vijolična.

Toda »vijolice« sodijo v Maribor, Ljubljana pa je »zmajsko zelena«. Mogoče jim je zeleno barvo že prej porabil slavni doktor Jaša Jenull, ki je vsa aktivistična kolesa v Ljubljani pobarval na zeleno, da bi bila videti bolj ekološka. Ampak vsi tovrstni umetniški performansi niso nič v primerjavi s tem, kako nas sedanja vlada »farba« glede stanovanj, pa zdravstvene in pokojninske reforme itd. Zdaj čakamo samo še, da nas Chuck Norris prepleska z infrardečim lakom …