(GLOSA) Neskončnokrat izključen iz partije

Piše: Gašper Blažič

Naj vam, drage bralke in bralci, zaupam anekdoto iz začetka osemdesetih let iz Hercegovine.

Ko se je tamkaj razširila novica, da se v Medžugorju prikazuje Kraljica miru, so tja začele prihajati množice. Tudi kakšen imetnik rdeče knjižice se je znašel med romarji. Zaradi tega je v Čitluku tamkajšnji občinski komite Zveze komunistov BiH, naše tedanje bratske republike, razglasil sankcije za tiste, ki bodo prihajali na Hrib prikazovanj (mimogrede, agenti SDV so bili iz teh sankcij izvzeti, oni so morali stalno spremljati ta pojav, ki je bil menda nevaren državi). Kdor je šel tja samo enkrat, se mu to lahko oprosti. Kdor je šel dvakrat, dobi javni opomin. Po modelu: ena ni nobena, dva se pa že kar pozna. Če kdo ta prekršek stori še tretjič, pa bo izključen iz partije. In ko so na seji to razglasili, se je k besedi priglasil mlad tovariš in vsem na ves glas sporočil: »Jaz sem bil na tem hribu doslej že devetkrat, tako da me lahko sedaj trikrat izključite iz partije!«

Na to anekdoto sem se spomnil ob nedavnih ugibanjih, ali bodo iz partije, no, iz njene pravne naslednice oziroma združbe »ponosnih naslednikov« izključili Boruta Pahorja, ki je leta 1989, ko je bila ideologija že v zadnjih izdihljajih, postal najmlajši član Centralnega komiteja ZKS v njeni zgodovini. To je bila verjetno nagrada, ker ni pobegnil na podiplomski študij mednarodnih odnosov v kapitalistični raj (ZDA), čeprav je imel tako rekoč že zagotovljeno mesto tam, štipendijo pa tudi. Ampak Pahorja so doslej hoteli že ne vem kolikokrat »v rit brcniti«, kot se je nekdaj znal izraziti legendarni knap Franc Leskošek – Luka. Pa jim ni uspelo. Morda jim uspe sedaj, ko ima B. P. tako ali tako »zamrznjeno knjižico«. Če bo centralni komite sprejel takšen sklep, se zna zgoditi, da bo palestinsko-slovenski koalicijski trojček še hitreje sestopil z oblasti od siceršnjih pričakovanj. Čakamo.