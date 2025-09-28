(GLOSA) Nekateri namesto sporočila SI-Alarm prejeli kar sliko Roberta Goloba

Piše: Aleksander Vodeb (Moja Dolenjska)

Kot poročajo dobro obveščeni viri, so nekateri uporabniki mobilnih telefonov včeraj namesto sporočila SI-Alarm prejeli kar sliko predsednika vlade Roberta Goloba.

Mnogi so zaradi tega besni, a če zaradi nesposobnosti tistih na Upravi RS za zaščito in reševanje ne bodo obveščeni, kdaj bo požar, potres ali bog ne daj vojna, bodo lahko za kazen vsaj sliko vrhovnega narcisa gledali. In se smilili sami sebi, koga za vraga so volili na prejšnjih volitvah.

Sliko so menda dobile tudi nekatere ministrice in Urška Klakočar Zupančič. Najraje bi si jo takoj nalepile na steno, a se bojijo Tine, Urška ima za vratom tudi Zuljana. On je roker in z rokerji ni dobro češenj zobati, četudi si divji in neukrotljiv kot vrhuška državnega zbora.

Sliko predsednika vlade je včeraj prejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ko je videla Golobov “fris”, je menda zakrilila z rokami in kriknila, da so jo iz Ruske dače slišali vse do Ruske kapelice, nato je še padla vznak in si menda še danes ni opomogla. Kar ne preseneča. Nobena skrivnost ni, da se že nekaj časa gledata kot golob in mačka, kar dokazano že od nekdaj ne gre skupaj.

V Upravi za zaščito in reševanje bodo zdaj analizirali, kje so zavozili, da skoraj nihče ni dobil sporočila SI-Alarm, so pa nekateri dobili sliko Roberta Goloba. Ugotovili seveda ne bodo nič, vmes pa se bo tudi že pozabilo, da bi moral kdo odstopiti. Ga bomo pa znova nasankali volivci. Od zdaj bomo ob vsakem pisku vedno s strahom pogledovali v telefon, da nam niso spet podtaknili kakšnega goloba.