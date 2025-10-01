(GLOSA) Kuža Zlatko, prosi za nas!

Piše: Gašper Blažič

Priznati moram, da sem kar zmeden. Vlada je namreč prek svoje službe za stike z javnostjo sporočila, da so na praznik Marijinega imena (12. septembra) na Brezjah odprli kapelico. To je povzela tudi STA.

Ko sem o tem vprašal frančiškanske patre na Brezjah, so se vprašanju čudili, češ da ne vedo za nobeno novo kapelico. So pa dodali vitrino z neko plišasto igračo, ki sicer ni vudu lutka, ampak vendarle vsaj majčkeno spominja na kakšno zlato tele. Ali pa na tiste bogove (z Baalom na čelu), ki so jih častili zlobni (in Jahveju nezvesti) izraelski kralj Ahab ter njegova še bolj zlobna (poganska) žena Jezabela. Zdi pa se mi, da sta sodobna Ahab in Jezabela prav tisti dan prikorakala na Brezje in bila neverjetno sladko prijazna, skoraj tako kot njuni gostitelji.

Ena stvar pa me vendarle nekoliko skrbi. To, da bo plišasti kuža Zlatko – ali ima to kaj opraviti z uporniškim raperjem – postal nelojalna konkurenca Mariji Pomagaj, saj se mu menda nekateri že priporočajo v varstvo. Sodobna Jezabela naj bi bila za lanski božič ponovila škandal Jerneja Štromajerja z »umazanimi živalmi«, nato pa 13 dni kasneje vljudno voščila božič tistim, ki se še vedno ravnajo po julijanskem koledarju. Ji ne zamerimo, saj se je le zgledovala po drugih, denimo po Tanji Fajon. No, je pa zato menda pripeljala v Zavod Janeza Levca čisto pravega Božička, vendar otroci menda niso smeli vsi biti zraven. Kriva pa je SDS, kdo pa drug! SDS je menda našuntala starše, da niso dali soglasja za navzočnost otrok, da bi jih lahko snemali in fotografirali, saj je Jezabela vendar nekaj več kot princesa Diana.

In čisto mogoče je, da bodo slavnega Zlatka tudi multiplicirali. Morda bo novi mladi kulturniško ozaveščeni aktivist Teo Škratek, ki navdušeno recitira poezijo Svetlane Makarovič, eno od Zlatkovih kopij ponesel v Gazo. In gorje tistemu, ki dvomi, da Zlatko pomaga – takoj ga bomo razglasili za satanista in bo izobčen iz Cerkve!