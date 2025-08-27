(GLOSA) Kraljevska poroka na veganski način

Piše: Gašper Blažič

Pokorno javljam, da smo v uredništvu Demokracije dobili precej neprijetno klofuto. Na podlagi naših virov smo mislili, da smo prvi objavili datum poroke stoletja, s katero se menda niti kraljevske poroke v Veliki Britaniji ne morejo primerjati.

Osem ur za nami je namreč to ekskluzivno informacijo objavil portal 24(k)ur.com, mi pa smo seveda izviseli, ker nismo napisali, da bo naš najbolj vroč slovenski politično-estradniški par zvezal še bolj znani matičar, ljubitelj farmacevtk in nasploh vrhunski mentor še bolj vrhunskega menedžerja.

Mentor (in matičar hkrati) se imenuje Zoran, nisem pa prepričan, ali bo isti Zoran opravil tudi kakšen poročni verski obred. Razen če bodo s pomočjo umetne inteligence ustvarili iluzijo, da se bosta Robi in Tina poročila cerkveno in bo obred (na videz!) vodil najbolj znan slovenski župnik Martin Golob (in bodo seveda vsi mislili, da je v žlahti z ženinom). Ne vem sicer, kdo bo priča, ampak sumim, da bo to sveže poročeni Tomaž Subotič, ki se je nedavno poročil z legendarno radijsko novinarko Urško Jereb (nekdaj poročeno Brankovič).

In morda nas v neposrednem prenosu čaka spuščanje (belih) golobčkov, medtem ko bodo na vrtu Ljubljanskega gradu simbolno posadili drevo v spomin na ta dogodek – ugibam, da bo to gaber. Srečna mladoporočenca bosta v dar dobila nutrijo, poročna večerja pa bo vsaj na videz strogo veganska: kuhana zelenjava, ki bo sicer močno dišala po čevapčičih. Kajti imidž je le imidž, treba je ohraniti vtis, da imamo na oblasti vegane.

Zato imam res velike skušnjave, da bi v poročni noči v njun smetnjak zabrisal nekaj embalaž McDonaldovega legendarnega izdelka »big mac«, pa bomo videli, kako si bosta mladoporočenca razložila to nezaslišano sabotažo. In sklepam, da bo v tem primeru medijski smetar Martin Odlazek tisti, ki bo naslednjič letel čez Robijevo ramo. Ker ni dovolj dobro pazil na kante za smeti …