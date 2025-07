(GLOSA) Ko dama postane dedec in pol

Piše: Gašper Blažič

Ali imate tudi vi občutek, da je sloviti slovenski diplomat, profesor in nekdanji predsednik Danilo Türk spet postal predsednik in vmes zamenjal spol?

Saj se spomnite, kakšne polemike smo imeli glede olimpijskih iger, ko so v žensko konkurenco spustili dedca, ki se sicer uradno razglaša za damo, in je seveda premagoval vse po vrsti, medtem ko so ga olimpijski funkcionarji branili do zadnjega diha in hkrati grozili vsem, ki bi si upali podvomiti o njegovem »ženskem« spolu.

Zdaj malo bolj razumem Pavla Ruparja pred dvajsetimi leti, ko je bil poslanec in je namignil na nujno potrebo po ginekološkem pregledu nekaterih poslank, pri katerih je bil v dvomih glede njihovega spola. Takrat je sicer cikal na dve Majdi (Potrata in Širca), do katerih sem bil, priznam, tudi nekoliko privoščljiv, saj sem ju zaradi njunega načina komunikacije dal nadimek Zmajda. Kljub temu pa smo ob Ruparjevem razvpitem nastopu malo zavijali z očmi.

Toda Pavel je imel prav! Vsaj kar zadeva sedanj situacijo. Dobro, za Niko Podakar ni nič žaljivega, če rečem, da je dedec in pol, vsaj glede na njen (njegov ???) slog oblačenja. In ko opazujem to nenačelno koalicijo poženščenih dedcev in faličnih žensk (tako bi jih poimenoval moj najljubši frojdovec Roman Vodeb), se začnem spraševati, ali res živimo v času, ko papir in zunanji videz vse preneseta. Predsednica DZ je za zdaj še videti kot dama, ampak nikoli se ne ve, kakšna odkritja se bodo zgodila kasneje in bomo morda še zelo grdo presenečeni nad svojo slepoto in naivnostjo.

Kar zadeva Pirc Musarjevo, je sicer znana po tem, da rada nosi hlače in skoraj nikoli krila. Ampak na tisto resolucijo iz Evropskega parlamenta se je pa odzvala čisto v slogu našega nekdanjega »tretjerazrednega« predsednika, ii je sicer kot pravi houdre ves čas navijal ušesa vsem diplomatom v Sloveniji, celo apostolskemu nunciju in veleposlaniku ZDA …